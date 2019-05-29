Новости

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО 06:23
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб 05:55
Учителя Новой Зеландии отказались работать за копейки 05:25
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список 05:14
Трамп назвал Японию великой страной 04:52
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой 04:31
Наводнения на юге Китая унесли жизни семи человек 04:21
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом 04:10
Номера в отелях Мадрида резко подорожали из-за финала Лиги чемпионов 04:04
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35 03:45
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф 03:24
В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары 03:04
Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным 02:50
В США 130 человек пострадали из-за торнадо 02:33
Ливия передала Египту организатора крупных терактов 02:15
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны 01:48
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза 01:18
Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 06:04
Рубрика: В мире

Голосуй по Брайлю

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 115(7873)
Парламент Киргизии намерен облегчить процедуру голосования на выборах для слабовидящих граждан. Соответствующие поправки предлагает внести группа депутатов в избирательное законодательство.

Для того чтобы слабовидящие реализовали право голосования, парламентарии предлагают разработать специальную программу по системе Брайля. Заняться усовершенствованием, по мнению законодателей, должен Центризбирком.

Предлагаемые поправки касаются и трудовых мигрантов, большая часть которых фактически не принимает участие в голосовании, поскольку не спешит становиться на консульский учет в загранучреждениях республики. Таким образом из числа избирателей выпадает несколько сотен тысяч граждан, вынужденных выезжать за рубеж на заработки. Законодатели полагают, что мигрантам необходимо участвовать в выборах - по специальному разрешению, которое они смогут получить в диппредставительствах непосредственно перед днем голосования.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Внутренние мигранты в Киргизии получат пособия в упрощенном порядке

Учет трудовых мигрантов, вместе с тем, действительно представляет огромную проблему для избирательной системы Киргизии. На выборах президента 2017 года, по оценкам ЦИК, бюллетени заполнили всего около пяти тысяч граждан КР, пребывающих за рубежом. При этом, согласно официальным данным, только в Россию на заработки ежегодно выезжает немногим менее 700 тысяч человек. Однако, как утверждают источники в МИД республики, на консульском учете состоят всего около 109 тысяч граждан КР.

- Чтобы полностью обеспечивать права киргизстанцев за рубежом, должны быть проведены серьезные мероприятия, - полагает глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова. - Мы, в свою очередь, намерены увеличить количество избирательных участков и проводить масштабную информационную разъяснительную работу, а также увеличить сроки регистрации избирателей и подачи заявления об изменении адреса в электронном формате.

В МИД Киргизии, в свою очередь, предлагают включить в выборный процесс институт почетного консула, сделать сам консульский учет бесплатным, а постановку на него перевести в электронную форму.

Кстати

Пакет поправок в избирательное законодательство депутаты надеются принять в течение ближайших месяцев. Очередные парламентские выборы, вместе с тем, намечены на осень 2020 года.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"
Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу