Парламент Киргизии намерен облегчить процедуру голосования на выборах для слабовидящих граждан. Соответствующие поправки предлагает внести группа депутатов в избирательное законодательство.

Для того чтобы слабовидящие реализовали право голосования, парламентарии предлагают разработать специальную программу по системе Брайля. Заняться усовершенствованием, по мнению законодателей, должен Центризбирком.

Предлагаемые поправки касаются и трудовых мигрантов, большая часть которых фактически не принимает участие в голосовании, поскольку не спешит становиться на консульский учет в загранучреждениях республики. Таким образом из числа избирателей выпадает несколько сотен тысяч граждан, вынужденных выезжать за рубеж на заработки. Законодатели полагают, что мигрантам необходимо участвовать в выборах - по специальному разрешению, которое они смогут получить в диппредставительствах непосредственно перед днем голосования.

Учет трудовых мигрантов, вместе с тем, действительно представляет огромную проблему для избирательной системы Киргизии. На выборах президента 2017 года, по оценкам ЦИК, бюллетени заполнили всего около пяти тысяч граждан КР, пребывающих за рубежом. При этом, согласно официальным данным, только в Россию на заработки ежегодно выезжает немногим менее 700 тысяч человек. Однако, как утверждают источники в МИД республики, на консульском учете состоят всего около 109 тысяч граждан КР.

- Чтобы полностью обеспечивать права киргизстанцев за рубежом, должны быть проведены серьезные мероприятия, - полагает глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова. - Мы, в свою очередь, намерены увеличить количество избирательных участков и проводить масштабную информационную разъяснительную работу, а также увеличить сроки регистрации избирателей и подачи заявления об изменении адреса в электронном формате.

В МИД Киргизии, в свою очередь, предлагают включить в выборный процесс институт почетного консула, сделать сам консульский учет бесплатным, а постановку на него перевести в электронную форму.

Кстати



Пакет поправок в избирательное законодательство депутаты надеются принять в течение ближайших месяцев. Очередные парламентские выборы, вместе с тем, намечены на осень 2020 года.