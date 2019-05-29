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29.05.2019 15:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

Государственное управление КНР по делам туризма ограничило доступ туристов на самый популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин. Ежедневно его смогут посещать не более 65 тысяч человек, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Отдаленные участки Великой Китайской стены посещают гораздо меньше туристов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Отдаленные участки Великой Китайской стены посещают гораздо меньше туристов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Отдаленные участки Великой Китайской стены посещают гораздо меньше туристов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Решение принято, чтобы избежать давки - до сих пор в пиковые туристические сезоны на расположенном в предместьях китайской столицы Бадалине скапливалось чрезмерное количество посетителей, на стене формировались "живые пробки".

В 2018 году Бадалин посетили 9,9 миллиона туристов. В отдельные дни на стену приезжало до 80 тысяч человек. Это не только создает множество неудобств самим туристам, но и ставит под угрозу сохранность стены.

Ограничения на посещение участка крупнейшего в мире фортификационного сооружения вводятся с 1 июня. Тогда же будет открыта система онлайн-продаж билетов на Бадалин, которая будет действовать по адресу ticket.badaling.cn. Билеты будут именными, продажи будут осуществляться через регистрацию номера удостоверения личности. Это сделано для профилактики спекуляции билетами.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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