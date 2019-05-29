Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

Государственное управление КНР по делам туризма ограничило доступ туристов на самый популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин. Ежедневно его смогут посещать не более 65 тысяч человек, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" .

Решение принято, чтобы избежать давки - до сих пор в пиковые туристические сезоны на расположенном в предместьях китайской столицы Бадалине скапливалось чрезмерное количество посетителей, на стене формировались "живые пробки".

В 2018 году Бадалин посетили 9,9 миллиона туристов. В отдельные дни на стену приезжало до 80 тысяч человек. Это не только создает множество неудобств самим туристам, но и ставит под угрозу сохранность стены.

Ограничения на посещение участка крупнейшего в мире фортификационного сооружения вводятся с 1 июня. Тогда же будет открыта система онлайн-продаж билетов на Бадалин, которая будет действовать по адресу ticket.badaling.cn. Билеты будут именными, продажи будут осуществляться через регистрацию номера удостоверения личности. Это сделано для профилактики спекуляции билетами.