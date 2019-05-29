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29.05.2019 11:11
Рубрика: Власть

Песков назвал "казусом" события в Австрии

Текст: Кира Латухина (Нур-Султан)
Ситуация в Австрии не имеет к России никакого отношения, заявили в Кремле.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Мы, конечно, следим. Это исключительно внутреннее дело Австрии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Госдуме назвали причину вотума недоверия правительству Австрии

"Этот казус... безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России, мы уже об этом говорили", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Москва надеется на то, что "при любом исходе выборов в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двухсторонних отношений".

Напомним, 27 мая парламент Австрии вынес правительству канцлера Себастьяна Курца вотум недоверия. Это произошло на фоне возникшего кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. 28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с Курцем от обязанностей.

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