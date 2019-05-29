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29.05.2019 10:30
Рубрика: Экономика

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Текст: Юлия Кривошапко
Российские пользователи стали заметно чаще оплачивать покупки бесконтактно: за последний год количество платежей смартфонами выросло почти в 3 раза. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах: от гипермаркетов до бутиков ювелирных украшений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.

Год назад на виртуальные карты приходилось 20 процентов оборота бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги, сейчас - 35 процентов. А вот доля оборота таких платежей пластиковыми картами сократилась соответственно с 80 до 65 процентов.

Как мошенники крадут деньги с карт в терминалах

Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги: за продукты и алкоголь (средний чек - 383 рубля), за заказы в кафе (306 рублей), за транспорт (201 рубль). Следующими в списке идут медицинские услуги (435 рублей), покупки на заправках (857 рублей), междугородний и городской транспорт (127 и 39 рублей соответственно), коммунальные услуги (1799 рублей), профессиональные услуги (1689 рублей), домашний интернет (722 рубля), развлечения (403 рубля), электроника и бытовая техника (2875 рублей), кино, музыка и другой цифровой контент (441 рубль), аренда транспорта (266 рублей).

Некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на гораздо более крупные суммы. Так, за последний год самый большой чек при платеже картой Яндекс.Денег был оформлен в московском магазине Cartier на Петровке - 232 тысячи рублей. На втором месте - покупка в магазине "Лучшая мебель" на сумму 211 тысячи рублей.

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