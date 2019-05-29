Почтовики и Третьяковка представили марки в честь юбилеев живописцев

В Москве состоялось торжественное гашение двух марок, посвященных 175-летним юбилеям двух величайших отечественных художников: Ильи Репина и Василия Поленова. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш и заместитель директора макрорегиона Москва "Почты России" Марина Дуденкова.

Церемония торжественного гашения состоялась в галерее Новая Третьяковка, где сегодня проходит масштабная выставка произведений Ильи Репина.

Одновременное гашение двух марок было проведено впервые. Обе марки выпущены тиражом 30 тысяч экземпляров каждая. На почтовой марке в честь Ильи Репина изображена картина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения". Марку в честь Василия Поленова украшает картина "Заросший пруд".

Все марки были наклеены на конверты первого дня и погашены специальными штемпелями.

"Мы рады приветствовать "Почту России" в стенах Третьяковской галереи. Радостно, что юбилеи великих художников отмечены на марках и будут распространены по всей стране, - отметила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш. - Выставку Репина посетило уже более 270 тысяч человек. А осенью мы ждем всех поклонников творчества Василия Поленова на его монографическую выставку".

Заместитель директора макрорегиона Москва "Почты России" Марина Дуденкова отметила, что сегодняшняя церемония предваряет будущие совместные мероприятия с Третьяковской галереей.

"Почта России, выпускающая для широкого потребителя марки с изображением произведений искусства, по-своему приглашает граждан познакомиться с музейными ценностями. Не все могут приехать в Москву, полюбоваться этими шедеврами вживую. Да, есть альбомы, есть интернет. Но поверьте, получить послание от близкого человека с такой маркой - это особенное удовольствие. А некоторых письмо, украшенное маркой с великим шедевром, подтолкнет к изучению жизни художника и его картин", - сказала Марина Дуденкова.