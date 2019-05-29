Появились тизер и дата премьеры финального сезона "Джессики Джонс"

Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале тревожный тизер третьего, заключительного сезона супергеройского сериала "Джессика Джонс". Параллельно обозначив дату релиза - состоящий из тринадцати эпизодов финал шоу будет доступен с 14 июня.

Напомним, Джессика, которую играет звезда "Во все тяжкие" Кристен Риттер, - наделенная сверхспособностями мятущаяся частный детектив из вселенной комиксов Marvel.

В тизере голос за кадром клеймит девушку мошенницей, обманщицей и, судя по всему, намеревается положить текущей ситуации конец. Чем Джессика взволнована и обеспокоена.

Сюжет сезона не разглашен.

Ранее Netflix закрыл остальные сериалы "марвеловской" линейки - "Сорвиголову", "Люка Кейджа", "Железного кулака", их кроссовер "Защитники", а также "Карателя".

Далее сериалами Marvel будет заниматься Disney+, собственный стриминговый сервис корпорации Диснея.

Уже обещаны шоу о Локи, Вижене и Алой Ведьме, Зимнем солдате и Соколе, Соколином глазе.