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29.05.2019 19:35
Рубрика: Общество

Папа может

Общественная палата РФ предложила идею "отцовского капитала"
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В минтруд России не поступали предложения ввести "отцовский капитал". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предложение прозвучало в докладе Общественной палаты РФ "Демография-2024": "Ввести отцовский (семейный) капитал в размере действующего материнского (семейного) капитала, который должен выплачиваться один раз при рождении третьего или следующих детей. При условии что все три ребенка рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке. Это одновременно поддержка отцовства и благополучия многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец".

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, идея отцовского капитала сама по себе имеет право на жизнь. "Мы признаем гендерное равенство. Значит, должны признать, что в рождении, а главное, в воспитании принимают участие двое родителей. Но стимулы касаются только женщин", - говорит он. Представим многодетную семью. При современном состоянии рынка труда, когда средняя зарплата не очень высокая, без дополнительной занятости обойтись нельзя. Вот и получается, что муж взваливает на себя одну, две дополнительные работы. И государство должно наконец оценить эти усилия. А что может быть более полезным для многодетных семей? Дополнительные средства в форме "отцовского капитала". За счет них семья может и дополнительные квадратные метры купить, и машину, и мебель. "Кстати сказать, в России на меры социальной поддержки семьям с детьми тратится всего 0,6 процента ВВП, а во Франции 4,6 процента, в среднем по Европе 2,4-2,7 процента. Только такой подход может дать результат по улучшению рождаемости", - считает он.

Общество Семья и дети Правительство Минтруд Материнский капитал
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