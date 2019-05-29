В минтруд России не поступали предложения ввести "отцовский капитал". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Предложение прозвучало в докладе Общественной палаты РФ "Демография-2024": "Ввести отцовский (семейный) капитал в размере действующего материнского (семейного) капитала, который должен выплачиваться один раз при рождении третьего или следующих детей. При условии что все три ребенка рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке. Это одновременно поддержка отцовства и благополучия многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец".

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, идея отцовского капитала сама по себе имеет право на жизнь. "Мы признаем гендерное равенство. Значит, должны признать, что в рождении, а главное, в воспитании принимают участие двое родителей. Но стимулы касаются только женщин", - говорит он. Представим многодетную семью. При современном состоянии рынка труда, когда средняя зарплата не очень высокая, без дополнительной занятости обойтись нельзя. Вот и получается, что муж взваливает на себя одну, две дополнительные работы. И государство должно наконец оценить эти усилия. А что может быть более полезным для многодетных семей? Дополнительные средства в форме "отцовского капитала". За счет них семья может и дополнительные квадратные метры купить, и машину, и мебель. "Кстати сказать, в России на меры социальной поддержки семьям с детьми тратится всего 0,6 процента ВВП, а во Франции 4,6 процента, в среднем по Европе 2,4-2,7 процента. Только такой подход может дать результат по улучшению рождаемости", - считает он.