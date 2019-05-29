Политики и эксперты рассказали, будут ли Россия и Китай дружить против США

Диалог России и Китая развивается на фоне агрессивной политической и экономической линии администрации Дональда Трампа. Антироссийские санкции, торговая война против Поднебесной, вмешательство американцев в дела третьих стран вопреки нормам международного права – все это вызывает раздражение в Москве и Пекине. Насколько весом фактор США для диалога России и Китая? Толкает ли Америка нас друг к другу в объятья или, напротив, создает препятствия? И насколько Москва и Пекин готовы учитывать трудности друг друга и действовать сообща, а не только преследовать собственную выгоду в этом треугольнике?

Ответ на эти вопросы корреспондент "РГ" пытался найти на стартовавшей в среду в Москве двухдневной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху". Мероприятие организованно Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

Основной темой конференции было взаимодействие России и КНР, но по тому, как часто ее участники, прежде всего с китайской стороны, упоминали в этом контексте об Америке, было очевидно - для Пекина эта тема наболела. Причем в большинстве случаев указывалось на деструктивную роль США в мировой политике и торговле, порой в весьма жесткой форме. После чего прямо или косвенно звучали призывы к Москве и Пекину вместе противодействовать наскокам Вашингтона, нести глобальную ответственность за формирование нового и более справедливого миропорядка.

Например, директор одного из институтов КАОН Сунь Чжуанчжи назвал действия Америки, включая санкции против России и торговую войну против КНР, тормозом для сотрудничества Москвы и Пекина. В таких условиях, считает он, им следует "не просто поддерживать друг друга по отдельным акциям, а иметь целый механизм совместного сбалансированного реагирования на внешние вызовы".

Его коллега из КАОН Чжан Шухуа и вовсе назвал Америку "самой большой политической угрозой миру", посетовав, что Китай в конце XX века в некотором роде тоже "попал в ловушку западных ценностей". Он выразил интерес к тому опыту взаимодействия с США, который накопился у России. При этом, как отмечали другие участники конференции, действия китайской стороны по противодействию США не всегда однозначны для России. Например, подавляющая доля инвестиций из Поднебесной в нашу страну осуществляется на государственном уровне, в то время как китайский частный сектор боится делать это из-за американских санкций. И власти КНР пока не слишком активно создавали условиях для притока своих частных инвестиций в Россию. Тем не менее, с российской стороны уверены, что на Америке свет клином не сошелся.

Бывший посол РФ в США, а ныне сенатор Сергей Кисляк в беседе с "РГ" заметил, что "для российско-китайского диалога есть более объективные и серьезные основания", чем дружба против США.

"Американцы проводят очень агрессивную политическую и экономическую линию. Это не может не быть серьезным раздражителем, который является общим для нас и Китая, хотя для каждого по-своему, - констатировал он. - Но отношение американцев ко всему миру, включая Россию и Китай, это лишь фон, на котором отношения развиваются. Является ли это драйвером для диалога? Думаю, что нет".

Аналогичное мнение "РГ" высказал и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике Федор Лукьянов". По его мнению, апеллирование китайцев к России в спорах с США - это не проявление эгоизма, а отражение изменившихся обстоятельств, которые почувствовали в Пекине.

"Американский фактор это и не препятствие, и не двигатель для нашего двустороннего диалога, он сам по себе. Он оказывает влияние, но это контекст, - считает Лукьянов. - Это в каком-то смысле подталкивает нас действовать вместе, но не означает, что Китай начнет искать каких-то совместных ответов с Россией, потому что у них другая повестка. У КНР своя перспектива отношений с США, они еще долго никуда не денутся от экономической взаимозависимости, в то время как наша повестка с Вашингтоном скорее военно-геополитическая и стратегическая".

Поэтому, на его взгляд, в треугольнике Россия-Китай-США не стоит ждать союза двух вершин против третьей.

"У китайцев зависимость от хороших отношений с США на самом деле выше, чем у нас, - пояснил он. - Если американцы будут себя вести так, как ведут, и эту зависимость через колено сломают, то все возможно. Но, учитывая, что у Трампа подход в духе "наезд-откат", думаю все это будет гораздо более вязко".

Что касается "объективных и серьезных оснований" для диалога России и Китая, то на них подробно остановились другие участники конференции. Зампредседателя правительства РФ Максим Акимов назвал укрепление партнерства с КНР "приоритетом российской внешней политики" и "долгосрочным" курсом, сообщив о "выходе на финишную прямую" подготовки генерального контракта по совместному созданию перспективного тяжелого вертолета. Среди других конкретных перспективных инициатив он назвал возможность состыковки Северного морского пути и китайского "морского шелкового пути" для создания глобального конкурентного маршрута между Восточной Азией и Европой.

Глава РСМД Игорь Иванов заметил, что пока сложно сказать, каким будет новое мироустройство, но "Москва и Пекин займут в нем ключевые места". Бывший член Госсовета КНР Дай Бинго подчеркнул, что хотя есть те, кому дружба Москвы и Пекина поперек горла, "подорвать ее не получится, поскольку она построена не из бумаги, и даже не из кирпича, а из прочнейшей стали".