Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на президентских выборах

Предыдущий президент Украины накануне всенародных выборов просил Вашингтон оказать ему помощь, а после поражения назвал эту поддержку недостаточной. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - приводит слова Волкера РИА Новости.

Дипломат отметил, что США были готовы работать с любым избранным президентом. В любом случае, заявил Волкер, Вашингтон придерживается принципов укрепление демократии и проведения реформ в этой восточноевропейской стране.

Напомним, Порошенко проиграл на выборах Владимиру Зеленскому.