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29.05.2019 16:21
Рубрика: В мире

Посол РФ в Сербии возмутился провокацией в отношении российского дипломата

Текст: Александр Борисов (Белград)

Посол России в Сербии Александр Чепурин выразил возмущение провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова, потребовав привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.

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"В ходе захвата Михаил подвергся насилию, ему нанесены серьезные телесные повреждения, - говорится в комментарии Александра Чепурина для телеканала "Россия 1". - Сейчас он находится под наблюдением врачей в госпитале в сербонаселенной Северной Митровице, с ним российские дипломаты. Нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, - это грубейшая провокация и очередное проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения. Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности".

По словам заместителя директора больницы в Косовской-Митровице Златана Елека, Михаил Краснощеков получил серьезные травмы головы. "Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую он получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Там его ждут, все подготовлено к приему", - цитирует РИА Новости слова медика.

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