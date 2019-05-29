Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф

Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Марк Слэттери Линдблом, студент Висконсинского университета, умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель. Парня обнаружили сотрудники Секретной службы.

А в апреле уже этого года в поле зрение спецслужб попала китаянка Чжан Юйцзин. Она смогла убедить охрану в том, что является родственницей одного из членов закрытого клуба. Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний. За это ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.