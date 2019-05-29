Власть
29.05.2019 12:55
Текст: Кира Латухина (Нур-Султан)

Путин и Лукашенко поручат сверить планы интеграции в рамках СГ

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президенты России и Беларуси поручат правительствам проработать и сверить планы по углублению интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.

К такому решению Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли во время беседы "на полях" саммита Высшего Евразийского совета в Нур-Султане.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства, - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по пути углубления интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня".

Дмитрий Песков также добавил, что когда правительства закончат эту часть работы, в дело включатся главы обоих государств.

"Дружбу" (ситуацию с "грязной" нефтью в нефтепроводе, - прим. "РГ") они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - также отметил пресс-секретарь президента РФ.

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