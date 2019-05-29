Путин наградит многодетных и посетит школу программирования

Перед Международным днем защиты детей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца глава государства вручит ордена "Родительская слава".

Среди награжденных - семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Алтая, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

Орденом награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

Также завтра президент посетит школу программирования "Школа 21" и проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Школа 21" - образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области информационных технологий. В ней учится 940 студентов. Открыли ее в 2018 году совместно с французской школой программирования Ecole 42, которая входит в число мировых лидеров IT-образования.