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29.05.2019 12:06
Рубрика: Власть

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Текст: Кира Латухина (Нур-Султан)
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе к главам России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении присоединились президенты Молдавии (государство-наблюдатель) и Таджикистана (почетный гость).

"Нам еще есть над чем работать, - заявил Владимир Путин. - Безусловно, сегодня ЕАЭС - эффективное интеграционное объединение".

"Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие наших экономик, способствовали улучшению качества жизни граждан", - констатировал российский лидер. Совокупный ВВП по итогам прошлого года увеличился на 2,5 процента. Вырос и товарооборот с внешними странами, что также является позитивным эффектом объединения, убежден российский лидер.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы за то, чтобы евразийская интеграция охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую политику", - заявил глава российского государства. Он также рассказал о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.

"Евразийская интеграция работает и приносит реальный результат", - заметил Путин и призвал продолжить курс на устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес. "Нужно стремиться к созданию крупных союзных корпораций", - сказал он.

Путин также констатировал, что расширяется круг внешнеторговых партнеров ЕАЭС. В ближайшее время заработает соглашение со стратегическим партнером - Китаем. Президент РФ также подчеркнул необходимость расширения связей с Африкой и пригласил руководство Евразийской экономической комиссии в Сочи на форум "Россия - Африка".

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Пенсии и пособия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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