Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС

На саммите Высшего Евразийского совета (ВЕЭС) в Нур-Султане лидеры России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии единодушно поддержали предложение президента РФ Владимира Путина присвоить звание почетного председателя ВЕЭС первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

"Саммит приурочен к двум юбилейным датам - 25 лет идее евразийской интеграции и пять лет подписанию договора о ЕАЭС", - начал переговоры в узком составе казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Токаев приветствовал Назарбаева - автора идеи, инициатора евразийской интеграции. Благодаря "политической прозорливости и стратегическому видению" первого президента Казахстана идея стала реальностью и перепрограмировала экономический и геополитический ландшафт, заявил он.

Президент России предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС и эта идея вызвала единодушную поддержку, объявил Токаев.

"Год под председательством РФ был результативным для ЕАЭС, - оценил казахстанский лидер. - Вступил в силу Таможенный кодекс, подписаны международные договоры с Китаем и Ираном, республике Молдове предоставлен статус наблюдателя". Токаев пожелал успешного председательства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: "ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик наших стран". Расширяется круг международных партнеров. "Уже войдет в силу договор о свободной торговле с Ираном, подписаны договоры об обмене информацией с КНР, Вьетнамом. Идут интенсивные переговоры с Сингапуром, Египтом, Сербией", - перечислил он.

Отметив особую роль Назарбаева в создании этого интеграционного проекта, Пашинян выразил уверенность, что сегодняшние решения будут способствовать тому, чтобы ЕАЭС стал более эффективным и привлекательным для международных партнеров.