Белорусы представят на "Красной площади" 550 изданий

В книжном фестивале "Красная площадь" белорусские издательства будут участвовать уже в пятый раз. Что же привезут они на этот масштабный праздник слова?

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в этом году уже в пятый раз. Фото: Сергей Михеев

Напомним: фестиваль пройдет с 1 по 6 июня 2019 года уже в пятый раз в самом сердце Москвы и будет приурочен ко дню рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка.

В Беларуси проводится Год малой родины, поэтому закономерно, что на стендах будет много краеведческой литературы, альбомов, рассказывающих о необычных местах и архитектурных памятниках страны. Традиционно пользуется спросом литература по истории Беларуси, продукция "Белкартографии", атласы охотников и рыболовов, туристические путеводители. Ассортимент ожидается широкий - 550 наименований от государственных и негосударственных издательств.

Директор магазина "Светоч" открытого акционерного общества "Белкнига", организатор стенда белорусской литературы на фестивале "Красная площадь" Елена Бондаренко поделилась с корреспондентом "СОЮЗа" подробностями:

- С самого начала проведения фестиваля представляем там белорусскую книгу. Наш стенд очень обширный. Отношение покупателей самое дружеское - все, кто подходит, хотят хоть что-то оставить себе на память о Беларуси.

Приезжают постоянно из других городов и регионов, находят нас. Контингент - от тех, кому нужна детская книга, до пожилых людей. Часто интересуются изданиями о санаторном лечении в Беларуси, туристических маршрутах. Мы всегда представляем наш стенд в национальных костюмах, на этот раз тоже. Нас даже спросили организаторы: "А вы будете такими же красивыми, как в прошлый раз?" Постараемся!

Из новинок хочу отметить продукцию, посвященную II Европейским играм, которые пройдут этим летом в белорусской столице с 21 по 30 июня. Что касается презентаций, то представим книгу Натальи Батраковой "Бесконечность любви, бесконечность печали", последнюю часть серии ее романов "Миг бесконечности". К сожалению, сама писательница приехать не сможет из-за болезни, хотя и собиралась, но ее книги, которые пользуются спросом и в России, можно пробрести.

Привезем, конечно же, и сувенирную продукцию, например, известной гродненской фирмы "Макей" - замечательные изделия из кожи: обложки, ежедневники, родословные книги. Всегда раскупают сувениры "Белхудожпромыслов" - изделия из соломки, льна, лозы. Издательство "Попурри" представит бумажно-деловую продукцию с белорусской символикой.

Топ-10 книг белорусского стенда

1. Светлана Алексиевич. "У войны не женское лицо". Издательство "Мастацкая літаратура".

2. "Арганы Беларуси". Издательство "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі".

3. Владимир Короткевич. "Дикая охота короля Стаха". Издательство "Беларусь".

4. "История белорусской государственности". В 2-х томах. Издательство "Белорусская наука".

5. "Маршруты белорусского туризма". Издательство "Белорусская наука".

6. "Музеи Беларуси". Издательство "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі".

7. "Янка Купала". Энциклопедия в 3-х томах. Издательство "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі".

8. "Беларусь. Послание миру". Издательство "Беловагрупп".

9. Ольга Лобачевская. "Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вароты і царкоўна-культавыя прадметы". Издательство "Белорусская наука".

10. "Неожиданная Беларусь". Издательство "Рифтур".