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29.05.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трижды похищенный

Действиями банды вымогателей руководили из колонии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В Подмосковье предпринимателя в течение недели похитили трижды. Каждый раз он отдавал своим похитителям крупную сумму денег, а также имеющиеся ценности, но преступникам все было мало.

Преступление в духе лихих 90-х на днях раскрыли оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области. Полицейские задержали банду, находящуюся под криминальным влиянием "вора в законе", именуемого Циркачом.

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"Указанный криминальный лидер занимался похищениями людей и последующим вымогательством", - сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"В июле 2018 года злоумышленники в Ногинске потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей. Мужчине дали сутки, а в случае отказа пригрозили похитить и убить его сына-предпринимателя", - отметила Петрова.

В ходе обысков изъято: травматический пистолет ИЖ-79, 4 ножа, ноутбук и долговые расписки

На следующий день бандиты прибыли к дому потерпевшего, избили его сына и, угрожая ему оружием, потребовали документы на землю и дом. После вымогатели насильно посадили предпринимателя в автомобиль и увезли в квартиру, где он проживал, похитив попутно принадлежащий ему автомобиль. Затем злоумышленники незаконно завладели крупной бытовой техникой, электрооборудованием, денежными средствами, золотыми украшениями, а также двумя иномарками на общую сумму около 900 тысяч рублей.

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Спустя 2 дня подозреваемые вновь похитили предпринимателя и увезли его в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали перевести им все имеющиеся деньги, а также написать расписку о якобы существующем долге в 880 тысяч руб. Через 4 дня злоумышленники снова похитили мужчину, удерживали его в течение 2 недель, избивали и требовали передать им 1,7 миллиона рублей.

За тройное похищение в итоге были задержаны 5 преступников в возрасте от 24 до 38 лет. Примечательно, что руководил действиями похитителей 32-летний криминальный лидер Шико, находящийся в колонии.

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