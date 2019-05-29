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29.05.2019 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И храм, и гостиница

Почему Донскому монастырю в отличие от других православных святынь так повезло
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Старинные башни и стена Донского монастыря в Москве будут отреставрированы. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев архитектурный ансамбль обители.

В России не так уж и много найдется действующих монастырей, переживших и Смуту, и войну с Наполеоном, и ранние советские годы. Один из таких исторических памятников - Донской монастырь. "Это жемчужина Москвы, - сказал Собянин. - С ним связана вся наша история". Основанный в конце XVI века при Федоре Иоанновиче монастырь стал не просто одним из символов веры, но и крепостью. Неприступные стены защищали Москву от неприятелей с юга.

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В царское время Донской монастырь постоянно расширялся и процветал: строились церкви, колокольни, трапезная, дажебыла своя небольшая больница. На территории сохранился и огромный дворянский некрополь. Последний покой здесь нашли, например, князья Голицыны, Долгоруковы, Волконские, Вяземские, родственники Александра Пушкина и других известных личностей, выдающихся литераторов, философов, историков. Хранящие их дух надгробия были сделаны выдающимися мастерами.

Донской монастырь хранила судьба. Его чуть было не уничтожили после революции, но, по счастью, догадались устроить здесь архитектурный музей. В 90-е намоленную территорию отдали епархии. И в последние годы начали реставрировать десятки памятников церковной культуры. Восстановили, в частности, первозданный облик Малого собора, церкви Михаила Архангела. Сейчас реставрируют некрополь.

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"Ансамбль монастыря возрождается, - сказал Собянин. - Но многое еще предстоит сделать. Реставрация продолжится на федеральные и региональные средства, а также на пожертвования благотворителей". Все это не только сохранит величие обители, но и позволит священнослужителям еще больше внимания уделять прихожанам.

Огромную помощь в реставрации оказывают простые москвичи, приходя в свободное время на подсобные работы

Скоро в одном из зданий откроют гостиницу для паломников, рассказал наместник монастыря епископ Бронницкий Фома.

Огромную помощь в реставрации оказывают простые москвичи, подчеркнул министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Люди в свободное время приходят на территорию монастыря специально, чтобы выполнить подсобную работу. Как заявил Мединский, любая деятельность добровольцев, направленная на восстановление памятников, будет поддержана.

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