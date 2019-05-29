В четверг сборная России по футболу начинает подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020. 8 июня в Саранске команда Станислава Черчесова примет Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде она поборется с Кипром.

Ближайшие соперники по квалификации дрожи в коленках, естественно, не вызывают - это тот случай, когда от сборной болельщики вправе ждать двух побед на классе. Но ситуацию осложняет тот факт, что клубный сезон завершен, и игрокам вместо законного отпуска придется тренироваться.

График сборной уже объявлен. Сегодня игроков ждут в подмосковном Новогорске, а уже в пятницу в 11.30 команде предстоит первая тренировка. Заниматься сборная будет в ежедневном режиме, причем в одно и то же время. Монотонность подготовки разбавит контрольный матч. 3 июня команда Черчесова там же, в Новогорске, поиграет в футбол с клубом "Чертаново" из Футбольной национальной лиги.