Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который завершился в Москве.

В турнире по нокаут-системе боролись 16 участников. Но в финале сошлись два россиянина - Ян Непомнящий и Александр Грищук. Обе партии в классические шахматы между ними завершились вничью, а победителя удалось определить только на тай-брейке в рапиде.

Кстати, первый ход в решающем противостоянии за Грищука, игравшего белыми фигурами, сделал нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Отметим, что серия Гран-при состоит из четырех этапов. Помимо Москвы соревнования пройдут в Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, а вместе с тем и возможность пробиться на матч за шахматную корону. Сейчас титул чемпиона мира принадлежит норвежцу Магнусу Карлсену.