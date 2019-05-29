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29.05.2019 21:43
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Химки" вышли в финал Единой лиги

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги. Им, как и в предыдущие два года, стали подмосковные "Химки", обыгравшие в полуфинальной серии до трех побед казанский УНИКС. Подопечным Римаса Куртинайтиса для этого хватило четырех матчей: в последнем из них химчане на своем паркете одолели команду из Казани со счетом 92:91.

Не просто так атмосфера на матчах химчан считается одной из лучших в Единой лиге. Арену подмосковного Баскетбольного центра не назовешь большой, но в этом есть даже свой плюс. Когда желтые трибуны включаются на полную мощность, эффект непосредственного влияния болельщиков на ход игры - потрясающий. Недаром после крупной победы в предыдущем матче (91:64) литовский наставник "Химок", в первую очередь, обратился со словами благодарности к фанатам: "Прежде всего, хочу поблагодарить зрителей, которые заполнили зал и очень нам помогли. Мы их слышали, они хорошо болели, это наш шестой игрок. Сердечное им спасибо за такую поддержку".

Фото: vtb-league.com
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Вот и вчера чаша домашняя арена "Химок" заполнилась почти под завязку. И это несмотря на относительно раннее начало матча для буднего дня (19:00) и не самую удобную транспортную доступность Баскетбольного центра. Антуража обстановке добавили клубы дыма, которым сопровождалось объявление составов. В итоге организаторы даже немного перестарались, и игра началась в небольшом тумане.

Впрочем, это не помешало разглядеть почетных гостей, не пожелавших пропустить вчерашний матч. Среди них, например, оказался и главный тренер сборной России Сергей Базаревич. И, думается, в Химки он приехал не только просмотреть кандидатов в национальную команду, но и просто насладиться увлекательным баскетболом. Благо матч в этом плане оправдал все ожидания.

"После такой унизительной игры нам нужно показать более конкурентоспособный баскетбол, быть ментально более устойчивыми, более жесткими физически. Время и преимущество на стороне соперника, поэтому нам всем нужно приложить дополнительные усилия и больше стараться", - рассуждал перед четвертым матчем главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

По первым минутам чувствовалось, что греку удалось подобрать нужные слова для подопечных. Уже к исходу седьмой минуты гости успели "настрелять" 23 очка. Причем, что характерно, баллы у УНИКСа набрали сразу семь человек. В то время как у хозяев долгое время было лишь два снайпера - Яннис Тима и Алексей Швед. К слову, Швед начал матч крайне неудачно, уже в самом дебюте отметившись тремя потерями и чередой промахов.

Однако в первой четверти развить успех УНИКСу толком не удалось. В какой-то момент отрыв гостевой команды доходил до 14 очков, а к концу 10-минутки он сократился до трех - 27:24. Этому поспособствовали сами казанцы, а точнее их наставник Прифтис, заработавший за излишнюю эмоциональность технический фол.

Шведа можно сколько критиковать, но стоило во второй четверти ему присесть на лавку, как "Химки" оказались в ступоре. И снова отпустили соперника на довольно приличное 11-очковое расстояние. А потом УНИКС наступил на те же грабли, что и в первой 10-минутке. Казанцы схлопотали технический "фол скамейки", чем хозяева и воспользовались. Они могли подобраться к сопернику и ближе, но не самый лучший день продолжался у вернувшегося на паркет Алексея Шведа. К имевшимся трем потерям он добавил еще две, плюс принял несколько неочевидных решений, в том числе и в самой концовке второй четверти, смазав бросок из-за дуги. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 49:44 в пользу гостей.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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Между тем, в третьей главный снайпер "Химок", как это нередко бывало и раньше, наконец, нащупал свою игру. Две "трехи" - и вот уже "Химки" впервые в этом матче вышли вперед, а Швед перевалил за отметку в 20 очков.

Четвертую 10-минутку команды начали при равном счете 67:67, сулившем в высшей степени нервную концовку. Она такой и получилась. Теперь уже "Химки" пытались уйти в отрыв, а УНИКС отчаянно цеплялся. В противостоянии характеров в итоге чуть сильнее оказались хозяева - 92:91.

Для "Химок" этот выход в финал шестым в Единой лиге и, наверняка, одним из самых выстраданных. Когда команду потряхивало по ходу регулярного чемпионата, не многие бы поставили на то, что подмосковная команда доберется до главной серии сезона. Не в последнюю очередь, это, конечно, заслуга Римаса Куртинайтиса, принявшего "Химки" прямо посреди "регулярки". К слову, как финалист Единой лиги, подмосковный клуб снова получит право сыграть и в главном турнире Старого Света, Евролиге.

Что касается предстоящего финала, первые два его матча пройдут 5 и 7 июня на площадке ЦСКА.

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