Новости

В Соликамске при взрыве на магниевом заводе пострадал рабочий 14:12
Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого 14:11
NASA показало место посадки уникального "Марсохода-2020" 14:10
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая 14:04
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов 14:02
Нижегородцы переплатили за вывоз мусора 400 тысяч рублей 13:56
На Алтае сельчанин убил младенца из-за ссоры с сожительницей 13:56
Renault вывел на тесты новый кроссовер меньше Captur 13:55
Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США 13:52
В Омске три человека умерли от отравления этиловым спиртом 13:51
Токаев: Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации 13:49
ЦБ: Условия участия банков в системе быстрых платежей будут равными 13:43
Наталья Галкина избрана в Бюро ФИБА-Европа 13:41
Появились подробности сюжета третьего сезона "Очень странных дел" 13:40
Сбор клубники в Подмосковье стартует в начале июня 13:38
Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку 13:33
В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном 13:32
В Симферополе началась реконструкция набережной Салгира 13:32
81-летний Ридли Скотт снимет приквел "Чужого" 13:30
Нил Ушаков официально оставил кресло мэра Риги 13:30
Осужден охранник, убивший и расчленивший казака в Ханты-Мансийске 13:26
В Госдуме рассказали о поездах в Крым 13:25
Первый зарубежный рабочий визит Зеленский совершит в Брюссель 13:21
Кхал Бонифаций и Его Котейшество: новые карикатуры на "Игру престолов" 13:14
В Петербурге полиция начала масштабные проверки мигрантов 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без вины и без воды

Воронежцам отключили горячее водоснабжение из-за конфликта между УК и поставщиком
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 115(7873)
Жители пяти многоэтажек в Левобережном районе стали заложниками разногласий между УК и поставщиком тепла. Компании спорят о том, сколько недоплатили их клиенты. Большинство владельцев квартир перечисляет деньги без задержек, но горячую воду в "воспитательных" целях отключают всем.

Ограничение в очередной раз ввели 15 мая. По словам жильцов, такое происходит регулярно, горячей воды может не быть месяц. Снабжает дома теплом фирма "Святогор". Плату за это собирает и перечисляет поставщику управляющая компания. По подсчетам "Святогора", сумма долга за последние четыре года - 22 миллиона рублей. По версии "УК Левобережного района" - семь.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На востоке Подмосковья 23 многоэтажки остались без электроэнергии

- Текущий ежемесячный платеж добросовестных собственников жилья в домах, находящихся в нашем управлении, составляет около 2,5 миллиона рублей летом и 3,5 - зимой. Все собранные с жителей средства мы в полном объеме ежемесячно направляем поставщику, - уверяет директор УК Владимир Болотов. - С должниками ведем претензионную работу, но процесс это небыстрый. Кроме того, текущий долг ежемесячно увеличивается. Например, в феврале 2019 года сумма начислений по горячей воде и отоплению собственникам квартир дома N 155 по улице Димитрова составила 654 тысячи рублей, а оплачено населением 542 тысячи

Большинство оплачивают квитанции без задержек, но в "воспитательных" целях их тоже лишили благ цивилизации

Разногласия по поводу суммы долга вызваны тем, что объемы потребления горячей воды в спорный период управляющая компания определяла по счетчикам (индивидуальным и общедомовому), а "Святогор" - по нормативу. Чтобы доказать свою правоту и снять часть финансовых претензий поставщика, УК обратилась в суд. В первой и апелляционной инстанции Фемида встала на ее сторону.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
С помощью каких законов россияне смогут сэкономить на ЖКХ

- Однако решения суда, принятые в нашу пользу, "Святогором" не исполняются. Поставщик все еще требует от нас средства, которые мы не начисляли к оплате и не получали от населения, - добавил Болотов. - Мы неоднократно уведомляли эту компанию о том, что применяемая ею методика расчета не соответствует требованиям закона. Считаем, что ограничение на поставку горячего водоснабжения в пять домов с 15 мая было введено неправомерно. Мы не раз предлагали ООО "Святогор" начать взаимодействие с жителями напрямую. Поставщик отказывается. Сейчас проводим работу с собственниками жилья с тем, чтобы они сами переходили на прямые расчеты.

Для этого нужно вынести вопрос на общедомовое собрание. Согласно Жилищному кодексу, прямой договор с ресурсоснабжающей организацией будет считаться заключенным с даты, определенной в решении собрания. Хозяева одного из проблемных домов - по улице Рижской, 6 - такую процедуру уже провели и начали рассчитываться за тепло и горячую воду напрямую. Им "Святогор" водоснабжение не ограничил.

Тем временем

В Кирсановском районе Тамбовской области населенные пункты остались без уличного освещения. Кирсановцы пожаловались, что ночью свет отключают и им приходиться передвигаться на улице в полной темноте. В районной администрации пояснили, что причиной отключения света стала экономия - бюджетных средств на уличное освещение катастрофически не хватает. В осенние и зимние месяцы при коротком световом дне освещение будет восстановлено, уверили чиновники.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кравчук объяснил причины вернуть Саакашвили гражданство
Россияне могут получить ежегодный выходной на диспансеризацию
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года