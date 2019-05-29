Жители пяти многоэтажек в Левобережном районе стали заложниками разногласий между УК и поставщиком тепла. Компании спорят о том, сколько недоплатили их клиенты. Большинство владельцев квартир перечисляет деньги без задержек, но горячую воду в "воспитательных" целях отключают всем.

Ограничение в очередной раз ввели 15 мая. По словам жильцов, такое происходит регулярно, горячей воды может не быть месяц. Снабжает дома теплом фирма "Святогор". Плату за это собирает и перечисляет поставщику управляющая компания. По подсчетам "Святогора", сумма долга за последние четыре года - 22 миллиона рублей. По версии "УК Левобережного района" - семь.

- Текущий ежемесячный платеж добросовестных собственников жилья в домах, находящихся в нашем управлении, составляет около 2,5 миллиона рублей летом и 3,5 - зимой. Все собранные с жителей средства мы в полном объеме ежемесячно направляем поставщику, - уверяет директор УК Владимир Болотов. - С должниками ведем претензионную работу, но процесс это небыстрый. Кроме того, текущий долг ежемесячно увеличивается. Например, в феврале 2019 года сумма начислений по горячей воде и отоплению собственникам квартир дома N 155 по улице Димитрова составила 654 тысячи рублей, а оплачено населением 542 тысячи

Большинство оплачивают квитанции без задержек, но в "воспитательных" целях их тоже лишили благ цивилизации

Разногласия по поводу суммы долга вызваны тем, что объемы потребления горячей воды в спорный период управляющая компания определяла по счетчикам (индивидуальным и общедомовому), а "Святогор" - по нормативу. Чтобы доказать свою правоту и снять часть финансовых претензий поставщика, УК обратилась в суд. В первой и апелляционной инстанции Фемида встала на ее сторону.

- Однако решения суда, принятые в нашу пользу, "Святогором" не исполняются. Поставщик все еще требует от нас средства, которые мы не начисляли к оплате и не получали от населения, - добавил Болотов. - Мы неоднократно уведомляли эту компанию о том, что применяемая ею методика расчета не соответствует требованиям закона. Считаем, что ограничение на поставку горячего водоснабжения в пять домов с 15 мая было введено неправомерно. Мы не раз предлагали ООО "Святогор" начать взаимодействие с жителями напрямую. Поставщик отказывается. Сейчас проводим работу с собственниками жилья с тем, чтобы они сами переходили на прямые расчеты.

Для этого нужно вынести вопрос на общедомовое собрание. Согласно Жилищному кодексу, прямой договор с ресурсоснабжающей организацией будет считаться заключенным с даты, определенной в решении собрания. Хозяева одного из проблемных домов - по улице Рижской, 6 - такую процедуру уже провели и начали рассчитываться за тепло и горячую воду напрямую. Им "Святогор" водоснабжение не ограничил.

Тем временем

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