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29.05.2019 12:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной

Текст: Валерий Кузнецов
Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Об этом сообщил труппе глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Наиболее одиозный из московских театральных режиссеров, Константин Богомолов своими шокирующими трактовками классических и современных пьес неизменно вызывает бурные восторги одних зрителей и яростное неприятие других. Он ставит активно и много, его спектакли выходили в МХТ имени Чехова и "Ленкоме", в Гоголь-центре, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в "Табакерке" Олега Табакова. С приходом к руководству МХТ Сергея Женовача контракт с Богомоловым был расторгнут, а вскоре после премьеры был снят с репертуара "Ленкома" его скандальный вариант "Идиота" по Достоевскому - спектакль "Князь".

Фото: Пресс-служба Мариинского театра
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Поклонники режиссера неоднократно заявляли о необходимости дать ему "свой театр". И вот наконец свершилось: ему вручена судьба Театра на Малой Бронной. Этот коллектив пережил на своем веку и творческий взлет взлет под руководством Анатолия Эфроса, и полосу нервных смен руководства: в кресле худрука побывали Сергей Женовач, Андрей Житинкин, Лев Дуров, Леонид Трушкин, пока не начался период относительной стабильности под руководством режиссера Сергея Голомазова.

Как объяснил новое назначение Александр Кибовский, Голомазов параллельно возглавил труппу Рижского русского театра, и это "слишком большая нагрузка".

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