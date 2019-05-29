Кто будет осваивать российскую Арктику?

В Москве в Постоянном Комитете Союзного государства состоялась научно-практическая конференция "Подготовка кадров и молодежная политика в Арктике". В ней приняли участие российские и белорусские университеты, организаторами помимо Посткома Союзного государства выступили Министерство науки и высшего образования России, Мурманский арктический государственный университет и Фонд "Арктика-СГ".

Открывая встречу, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал Арктику "нашим будущим" и "серьезным вызовом для молодежи".

По словам Госсекретаря, "эта огромная территория требует создания комфортной среды для проживания людей, а также освоения минеральных ресурсов, создания транспортной инфраструктуры, решения энергетических проблем…"

- Фонд "Арктика-СГ", - пояснил Григорий Рапота, - появился не случайно: мы хотели объединить на этой площадке усилия россиян и белорусов.

Фонд создан в ноябре 2018 года с целью финансовой и организационной поддержки высокотехнологичных программ, способных обеспечить условия для развития арктической зоны, международного и регионального сотрудничества. И, конечно же, Союзное государство, по словам Госсекретаря, не будет стоять в стороне от столь масштабной задачи.

Фонд и два российских вуза - Мурманский арктический государственный университет и Московский государственный технологический университет "Станкин" - подписали соглашения о сотрудничестве. В них содержится договоренность о том, что Арктика представляет собой важный и перспективный полигон для творчества молодых, а также научно-образовательную площадку для эффективного использования молодежного потенциала России и Беларуси. С учетом приоритетных направлений деятельности Союзного государства.