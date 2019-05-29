Летом в 12 московских парках откроются читальни

Этим летом в столичных парках в очередной раз будут работать читальни. В 11 зонах отдыха они откроются уже совсем скоро - 1 июня и еще в одной - в начале июля.

Работать летние читальни городских библиотек будут в выходные дни с 12 до 18 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут записаться в библиотеку, обменяться книгами на полках буккроссинга, а также просто почитать под открытым небом.

- В течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты, - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, в парке "Красная Пресня" для москвичей будут организованы занятия по риторике и английскому языку. В Измайловском парке состоится акция "Книжный ростомер" - можно будет узнать свой рост в книгах. К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина в музее-заповеднике "Царицыно" для маленьких читателей разработали настольную игру "Путешествие по сказкам Пушкина". Тех, кто хочет поднянуть математику, будут ждать в Таганском парке. Здесь пройдет мастер-класс по арифметике под названием "Карамба! Цифры или жизнь?".

Обо всех мероприятиях можно узнать на портале "Библиогород".