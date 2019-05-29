"Люди дела" спросили воронежского губернатора о будущем региона

Как удержать талантливую молодежь на родине и привлечь активных работников из других областей и столицы, обсудили воронежские бизнесмены на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевым. Открытый диалог состоялся в рамках форума имени Вильгельма Столля - накануне Дня предпринимательства, который отметили в России 26 мая.

Слушают вас

Форум проводят в столице Черноземья с 2015 года. Лекции, дискуссии, мастер-классы и конкурс бизнес-проектов, выдвинутых на соискание премии имени Столля, посещают сотни людей. Одни ведут собственное дело, другие только планируют этим заняться либо хотят узнать больше о том, как закрепиться на рынке, улучшить продажи, не ошибиться при уплате налогов. Почти все события в программе - бесплатные. Форум организуется совместными усилиями правительства региона, АНО "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" и объединения бизнесменов "Лидер".

По традиции на закрытии состоялась встреча губернатора с бизнесменами. У каждого был шанс задать главе региона вопрос на злобу дня.

- Каналов связи с властью у нас, на мой взгляд, достаточно. Торгово-промышленная палата, союзы предпринимателей "Опора" и "Лидер", общественный совет при департаменте предпринимательства, различные наблюдательные советы и рабочие группы... - напомнил глава Воронежской области. - Надо ими просто пользоваться. Скоро создадим сеть офисов "Мой бизнес", куда можно будет обратиться по принципу "одного окна". Это позволит снимать локальные вопросы, которые осложняют жизнь малого предпринимательства. А для решения системных проблем надо задействовать уже имеющиеся структуры, которые я назвал выше. Конечно, если вы предложите иную - работающую - модель связи бизнеса и власти, мы готовы ее рассмотреть и внедрить.

Работать с интересом

На нехватку кадров для промышленности посетовал председатель совета директоров завода "Воронежсельмаш" Егор Коблик:

- Мы готовы вкладывать силы и время в то, чтобы учить молодых людей. Но мало кто из них к этому реально готов! Может, стоит возродить советскую практику закрепления студентов за предприятиями? Ребят распределяли между заводами, несколько лет они там проходили практику, связывали с конкретным производством дипломную работу и четко представляли, куда пойдут работать...

Развитие экономики области должно во многом опираться на малое и среднее предпринимательство

Воронежский губернатор отметил, что не является сторонником жесткого распределения выпускников, тем более что современное законодательство этого делать не позволяет. А вот наладить в регионе дуальное образование - когда часть навыков студент получает непосредственно на рабочем месте - и возможно, и необходимо. Надо лишь немного скорректировать нормативную базу, чтобы учащиеся аграрных вузов проходили практику именно в период полевых работ. А в промышленности ее можно организовать в любое время.

- Нужна просто ваша воля - не отдельного руководителя, а сообщества работодателей, - подчеркнул Гусев. - Закреплять же молодежь на производстве надо не административными методами, а интересными условиями - по работе, зарплате, социальным гарантиям. На днях мы открыли в индустриальном парке "Масловский" завод. Там выработка на человека составит 18 миллионов рублей в год. Соответственно, и зарплаты будут высокими. А на иных предприятиях показатели ниже на порядок. Неудивительно, что выпускников трудно мотивировать там остаться.

Против "джунглей"

Вопрос о развитии старых кварталов поднял председатель совета директоров строительной компании "Инстеп" Анатолий Шмыгалев. По его словам, расселять дома, не возводя на их месте высотки, экономически неэффективно.

- Это так, но уходить от действующих ограничений по плотности застройки мы не готовы. По крайней мере я не готов, - заявил губернатор. - Вы хотите, чтобы дома были еще выше и стояли еще ближе друг к другу? Чтобы дворы были забиты машинами? Нет, у нас нет задачи устроить в Воронеже каменные "джунгли". Понятно, что без помощи государства бизнес развивать территории старой застройки не станет. Но мы на бюджетные деньги расселяем аварийные объекты. Когда остается убрать на участке только ветхие дома - экономика проекта получается более привлекательной. Вдобавок мы готовы финансировать строительство инфраструктуры.

Один из участников форума спросил главу региона о том, как планируется устранять неприятный запах, который много месяцев беспокоит жителей ряда районов Воронежа. Александр Гусев заверил его в том, что тема находится на особом контроле облправительства и его лично:

- Проблема связана с работой Левобережных очистных сооружений (ЛОС), где последнее строительство проводилось аж в 1982 году. В свое время я девять лет был главным инженером на предприятии, которое их эксплуатировало. И у меня нет иллюзий по поводу того, что там можно за полгода провести перевооружение и внедрить те технологии очистки, которые используются на Правом берегу. Но я убежден: если очень жестко заставить собственника и руководителя ЛОС соблюдать технологический процесс, то мы хотя бы вернемся к параметрам 2010 года, когда запах был, но от него страдало не полгорода, а лишь микрорайоны ВАИ и Машмет. А сейчас там безобразие - сливают отходы все подряд, активный ил перестает выполнять свою функцию, и нечистоты прямым ручейком текут в водохранилище или на отстойники.

Место, где уютно

Запустить имиджевую кампанию Воронежской области, чтобы в нее захотели переехать квалифицированные специалисты из других регионов, предложил руководитель агрохолдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр. Он сам по полгода живет в Лискинском районе. Офисы нескольких предприятий "ЭкоНивы" расположены в столице Черноземья, Дюрр подумывает над тем, чтобы перевести туда подразделение из Москвы. Так уже поступил ряд крупных российских компаний. Но столичные жители порой скептически воспринимают переезд "на периферию".

- Мы будем позиционировать Воронежскую область как высокоразвитый регион с приятным климатом, хорошей инфраструктурой для жизни, работы и отдыха, - сообщил Гусев. - Улучшить узнаваемость Воронежа помогут мероприятия федерального масштаба. При этом мы не намерены приукрашивать действительность. Пусть нас критикуют - главное, чтобы к этому подходили объективно. Лояльность СМИ и блогеров мы не покупаем.

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- В нашем регионе есть успехи в развитии и среднего, и малого, и микропредпринимательства. Есть и проблемы, в том числе системные. Их обязательно нужно обсудить и понять, как дальше поддерживать бизнес. Развитие экономики области должно во многом опираться на малое и среднее предпринимательство. И это не слова с политической подоплекой, а факт.

Победителями движет чувство ответственности

Премию имени Вильгельма Столля - 2019 за реализацию значимого для Воронежской области проекта получил директор ООО "Техника Сервис Агро" Сергей Кустовинов. Его компания производит сельхозмашины в Семилукском районе. Предпринимателем Кустовинов стал в 1992 году: оставшись без работы, купил с товарищами грузовик, затем гараж... Сегодня их фирма - крупнейший в РФ производитель пропашных сеялок. Бизнесменом движет чувство ответственности перед потомками: "Хочется, чтобы они могли с гордостью сказать - вот это сделал мой отец, мой дед".

В 2019 году на премию имени Столля претендовало 130 предпринимателей, две трети из них трудятся в сельских районах. Больше всего заявок поступило в номинации "Бизнес, проверенный временем", старейшему из соискателей - терновскому фермеру Василию Каверину - за 80. Победил, правда, не он, а глава IT-предприятия "Релэкс" Игорь Бойченко.

В номинации "Успешный молодежный бизнес" наградили генерального директора ООО "Агромиг" Игоря Копылова - окончив Бауманку, он с братом наладил выпуск конвейерных зерносушилок, превосходящих импортные аналоги. За лучший бизнес-старт отметили индивидуального предпринимателя Алексея Чирко, который разработал программу по организации комплексного ремонта квартир. "Приз симпатий" жюри вручило гендиректору ООО "Здоровый ребенок" Олесе Назаровой за проект детсада для малышей с особенностями развития.

Справка "РГ"

Подробные разъяснения на счет мер господдержки, на которые может рассчитывать предприниматель в Воронежской области, с контактными данными органов, в которые нужно обращаться, в ближайшее время опубликуют на сайте forumstollya.ru.