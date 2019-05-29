МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной жаре.

По данным главка, сегодня воздух в столице может прогреться до 30-31 градуса. В связи с этим МЧС предложило горожанам и туристам несколько рекомендаций. Специалисты советуют пить больше воды и не перегреваться на солнце. Отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязателен головной убор. Все это поможет избежать теплового удара.

Первые симптомы теплового удара - это резкая слабость, тошнота, одышка, покраснение кожи тела, мышечные спазмы и боль, кожа становится сухой и горячей, пульс учащается свыше 125 ударов в минуту. В тяжелых случаях возможна потеря сознания, дезориентация в пространстве, галлюцинации, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Напомним, что при первых признаках теплового или солнечного удара нужно вызвать скорую медицинскую помощь, по возможности обеспечить охлаждение организма. Ведь тепловой удар может вызвать тяжелые последствия для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, вплоть до остановки сердца, а также опасен тепловой удар для детей.

Синоптики отмечают, что сильный зной ожидается и завтра. Потом жара понемногу будет отступать, но температура воздуха все равно останется достаточно высокой.