Младенец упал с больничной кровати и умер

В одной из ведущих клиник страны смертельную травму получил младенец, ожидавший пересадку печени. По версии следствия, он упал с кровати и сильно ударился головой.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. У 9-месячного малыша был цирроз печени, ему срочно требовалась операция. Ребенку выделили кроватку с бортами, но в ночь на 13 мая мать положила его рядом с собой. В какой-то момент младенец упал на пол. Его экстренно доставили в нейрохирургическое отделение Морозовской детской больницы. Врачи сделали сложную операцию, но спасти мальчика не удалось. На фоне цирроза у него нарушилась прочность костей черепа и свертываемость крови. Ребенок скончался 28 мая.

По этому факту ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело. Следователи точно установили, что ребенок в ночь, когда случилась трагедия, спал в кровати матери. Хотя больничные инструкции строго запрещают перекладывать малыша.