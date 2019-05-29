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В километре от Кремля вернут к жизни бывший доходный дом виноторговца Леве. После реставрации он станет первым жилым комплексом в Столешниковом переулке - его по-прежнему называют самой дорогой улицей страны.
Фото: Ася Добровольская/ТАСС Фото: Ася Добровольская/ТАСС
Фото: Ася Добровольская/ТАСС

Пятиэтажный дом, который мы видим в переулке, был построен в 1903 году по проекту известного в то время архитектора Адольфа Эрихсона. Фасад здания тогда облицевали натуральным камнем и бронзой. На первом этаже работал знаменитый винный магазин Леве, о котором упомянул в "Анне Карениной" Лев Толстой. В подвале размещался склад бутылок с благородным напитком. После революции тут "квартировал" фирменный магазин Главвино Министерства пищевой промышленности СССР. Потом его сменил еще один, с незамысловатым названием "Фрукты - Вино". Об алкогольном прошлом этого дома сегодня лишь напоминают виноградные лозы на главном фасаде. Его отреставрируют до конца года. Реставраторы приведут в порядок лепнину и кирпичную кладку, восстановят по сохранившимся чертежам утраченные детали, вернут дому исторический цвет, усилят фундамент и стены, обновят инженерные коммуникации.

Фото: Юлия Майорова
Что выгоднее в Москве: аренда или ипотека

Как рассказал москвовед Дмитрий Французов, в самом здании до наших дней дожили камины из мрамора. Их сделали по заказу в начале прошлого века. Внутреннюю отделку строители рассчитывают завершить во втором квартале 2020 года. Проект оценивается в 1,2 млрд рублей. По словам председателя совета директоров компании-девелопера Сергея Решоткина, дом в Столешниковом переулке решено сделать жилым. В нем будет 11 квартир площадью от 130 до 300 "квадратов" и один пентхаус на 450 квадратных метров. Цены сопоставимы со статусом самой дорогой улицы страны - от полутора миллионов рублей за "квадрат".

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