Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей

Найденный во Владимирской области клад серебряных монет XIV-XV веков археологи оценили в 3,5 миллиона рублей. Обнаруживший артефакты житель региона решением суда признан "черным копателем" и оштрафован на 65 тысяч рублей.

Как сообщает научное издание Indicator, монеты-чешуйки и полтины, всего 1474 штуки, были переданы для дальнейшего исследования ученым. После задержания черного копателя археологи нашли на том же месте еще более 500 монет.

"Это крупнейший комплекс монет суздальско-нижегородского чекана, сокрытый как раз накануне завершения истории Суздальско-Нижегородского княжества в начале XV века. Это редчайшие монеты, которые дают политическую картину Руси того времени", - заявил вице-президент РАН и директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Он также отметил, что в последние годы благодаря правоохранительным органам в музеи начали поступать уникальные археологические комплексы, имеющие огромное историческое значение.

Ранее прокуратура Владимирской области сообщала, что уникальный клад был найден местным жителем еще в 2016 году с помощью металлоискателя. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ФСБ. В январе нынешнего года мужчина был признан виновным в незаконном поиске и изъятии археологических предметов, и оштрафован.