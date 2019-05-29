Организаторы фестиваля "Красная площадь" рассказали о программе праздника

В этом году фестиваль на Красной площади отмечает первый юбилей - пять лет. И по этому случаю он окажется самым длинным: целых шесть дней.

Но оказалось, что и этого мало - так плотно "набита" программа разнообразными событиями. Об этом организаторы фестиваля - заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский, куратор детской программы, директор РГДБ Мария Веденяпина, продюсер главной сцены Полина Васильева и замглавреда "Российской газеты", куратор Пушкинского дня Ядвига Юферова - рассказали 29 мая на пресс-конференции в демонстрационном зале ГУМа.

В этом же зале пройдет и заседание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации под председательством Сергея Нарышкина, и вручение ряда премий - в частности, премии Ассоциации книгоиздателей "Регионы России". А вся первая линия ГУМа снова будет отдана букинистам, на чьих развалах можно будет купить самые неожиданные книжные артефакты последних четырех веков.

Всего же на двенадцати площадках фестиваля состоится свыше 700 событий самой разной направленности, ориентированных как на книгочеев со стажем, так и на тех, кто только учится читать. Так, на главной сцене в первый же день писатели Алексей Иванов, автор сурово-реалистичного "Ненастья", и Андрей Рубанов, только что получивший премию "Национальный Бестселлер" за роман-фэнтези "Финист - Ясный сокол", поспорят о фантастической реальности. Их сменит Дмитрий Быков с лекцией о Фазиле Искандере. Вечером того же дня Захар Прилепин представит эскиз спектакля по своей книге "Семь женщин Есенина". А закроется первый день на главной сцене вертепным действом композитора Павла Карманова с участием звезд фолк-сцены и авангарда - Аркадия Шилклопера, Сергея Старостина, Андрея Котова и Петра Айду.

Финальным событием последнего дня на главной сцене станет современное музыкальное произведение совсем другого рода - "Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина" Леонида Десятникова. Нетрудно заметить, что оно является частью программы Пушкинского дня. Ядвига Юферова напомнила, что в этот день празднество выйдет за пределы Красной площади и "захватит" площадь Пушкинскую, где по традиции, будет стоять "свободный микрофон" для чтения стихов - своих и, разумеется, Пушкина.

Впрочем, "племени младому, незнакомому" будет уделено много внимания все шесть дней фестиваля. Как напомнила Мария Веденяпина, современная библиотека, особенно детская, - это не просто место выдачи книг, она играет совсем другую роль. В том числе и на фестивале. За время его работы на детских площадках состоится 320 событий, от встреч с авторами до представлений уличного театра и детских квестов.

Самая необычная площадка фестиваля - "виртуальная". Это лекторий "Лобное место", в ходе которого ведущие ученые познакомят гостей с новейшими изысканиями в самых разных областях - от минералогии до макроэкономики и урбанистки. "Лобное место - это не место казней, как ошибочно думают, - вступился за грозное название Владимир Григорьев - это место, откуда оглашали царские указы, это первое древнерусское СМИ".

Можно сказать, фестиваль "Красная площадь" продолжает играть эту роль, только в улучшенном виде. "Нигде ни в одном городе мира главную площадь не отдают под книги на целых шесть дней!" - напомнил Владимир Григорьев.

Фестиваль открывается в субботу 1 июня уже в 10 утра. Вход на все мероприятия свободный. С полной программой и репортажами о последних событиях можно ознакомиться на сайте ГодЛитературы.РФ.

Справка "РГ"

Книжный фестиваль "Красная площадь" появился в 2015 году как часть годичной федеральной программы "Год литературы". Но сама идея раскинуть на брусчатке, привычной к гусеницам танков, книжные шатры, и набросать на разметку для марширующих колонн пуфики, на которых можно неторопливо перелистывать книги и внимать выступлениям с множества сцен, оказалась настолько удачной, а ее посыл - книги вместо танков! - настолько своевременным, что фестиваль решено было сделать ежегодным. Он приурочен ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения поэта, определившего тот русский язык, на котором мы говорим - А.С. Пушкина.