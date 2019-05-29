Под Курском грибник нашел тонну боеприпасов

В Фатежском районе Курской области мужчина обнаружил огромный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны в лесу, куда он пошел за грибами. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что все произошло около села Миленино. Высматривая грибы, курянин вдруг увидел металлический корпус авиабомбы.

Саперы аварийно-спасательной службы области тут же выехали на указанное грибником место. Оказалось, авиабомба там не одна, а целых шесть. Каждая весит по 50 килограммов. Однако спасатели продолжили поиски, в результате чего из земли достали еще 17 снарядов общим весом 850 килограммов.

Начальник отдела планирования и проведения специальных работ аварийно-спасательной службы Курской области Андрей Хохлов отметил, что все найденные на этом участке леса боеприпасы - немецкие осколочные авиабомбы.

- За годы моей работы, а это более 20 лет, мы впервые обнаружили столько авиабомб в одном месте, - отмечает он.

Специалисты отметили, что страшная находка обнаружилась здесь неслучайно: именно в этом районе в годы Великой Отечественной войны размещался полевой немецкий аэродром. Возможно, склады с авиабомбами тоже находились неподалеку, и любопытно, что при отступлении боеприпасы не уничтожили, как это было принято в то время - чтобы они не достались противнику.

Андрей Хохлов отметил, что корпус некоторых боеприпасов частично разрушен коррозией, другие же даже спустя столько лет остались целы, а значит - в боевом состоянии. Саперы, в свою очередь, подчеркнули: хорошо, что авиабомбы остались лежать на расстоянии от села, потому что и сейчас остались опасны для людей.

Вывозили найденные боеприпасы двумя машинами на специальный полигон, где их и уничтожили. В ГУ МЧС по Курской области отметили, что свыше тысячи снарядов и боеприпасов в регионе находят ежегодно, ведь в годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои.