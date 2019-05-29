Школьники рассказали, как обустроить столицу

Как должны выглядеть скверы, улицы и дворы родного города? Ответ попытались найти не чиновники, а дети - участники конкурса "Мой город - моя Москва". Не исключено, что лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Что хотят изменить под своим окном начинающие архитекторы, узнал корреспондент "РГ".

Конкурсом заинтересовались свыше 1200 человек. В основном школьники. Одни предложили благоустроить площади, улицы и набережные, вторые - восстановить заброшенные усадьбы, а другие озадачились судьбой своих дворов. Всего набралось больше 450 проектов. Самые интересные и жизнеспособные идеи ребята в апреле презентовали экспертам. И вот имена лучших назвали в Мосгордуме. Победителям вручили дипломы и путевки в летний лагерь. Но самая главная победа случится, если проекты все-таки найдут себя в реальной жизни.

Ученик 11-го "инженерного" класса школы № 1409 Александр Сукорский с друзьями предложил свой вариант пешеходного маршрута от Карамышевской набережной до метро "Сокол". Его "фишка" - "зеленый" мост через улицы Зорге и Куусинена, который поможет соединить аллею с парком "Березовая роща". Анастасия Лисицына из школы № 1580 придумала, как вернуть к жизни пустырь в районе Северное Чертаново. Говорит, живет в пяти минутах оттуда, а до Битцевского леса, где можно прогуляться с семьей, - полчаса пешком. "Поэтому предлагаю разбить большой парк, где жители близлежащих домов могли бы гулять с собаками, кататься на велосипедах, жарить шашлыки или просто читать книгу", - объяснила Настя. - Я предусмотрела большое количество скамеек и пешеходных дорожек".