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29.05.2019 20:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей попал в театр

В Манеже открывается фестиваль "Интермузей-2019"
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В Манеже открывается XXI Международный фестиваль "Интермузей-2019", который продлится до 2 июня.
Фестиваль - это встречи профессионалов, зубров музейного дела, новичков и постоянных посетителей музеев. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей-2019" Фестиваль - это встречи профессионалов, зубров музейного дела, новичков и постоянных посетителей музеев. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей-2019"
Фестиваль - это встречи профессионалов, зубров музейного дела, новичков и постоянных посетителей музеев. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей-2019"

Придуманный более двадцати лет назад музейщиками как профессиональный и общественный форум, место, где можно обсудить проблемы, поделиться опытом, придумать совместные проекты и найти поддержку для их реализации, он был взят под крыло Министерством культуры России. Но как бы ни менялся курс фестивального корабля, жив он был именно встречей высококлассных профи, зубров музейного дела, энтузиастов-новичков и постоянных посетителей музеев, отыскивающих тут новые маршруты будущих путешествий.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В фокусе деловой программы (все "круглые столы" будут транслироваться на сайтах imuseum.ru и Культура.рф, и в "Одноклассниках") обозначены животрепещущие проблемы - от музейной безопасности до защиты юридических прав музеев в цифровую эпоху, от научной работы над Государственным каталогом музейного фонда до обсуждения проблем независимого кураторства, от новейших информационных технологий до волонтерского движения... Каждый час на шести площадках в залах "Манежа" расписан.

Но фестиваль - это процесс. Лучше всего показывает это "Музейный конкурс", где изменился состав номинаций. Ушла номинация "Лучший научный проект". Как объяснила Елена Кальницкая, директор музея-заповедника "Петергоф", возглавившая жюри конкурса, каждый музейный проект включает исследование, но сравнивать их сложно - слишком разный материал и разные задачи. Объединены в одну номинацию лучший образовательный и просветительский проекты. Остальные номинации включают "Лучший проект в сфере информационных технологий", "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" и "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие". На эти четыре номинации подано 336 проектов, из них в полуфинал вышло 110, а финалистами стали проекты 20 музеев, публичная "защита" которых состоится в лектории Исторического музея. На Гран-при могут претендовать пять музеев, которые вышли в финал с двумя и более проектами. Говоря о критериях оценки проектов, Елена Кальницкая заметила, что это "прежде всего профессиональный подход и креативная, яркая, инновационная идея".

Итоги другого традиционного конкурса в программе "Меняющийся музей в меняющемся мире", которую проводит Благотворительный фонд Потанина, будут представлены на площадке "Музейного гида". Среди шести лучших реализованных проектов - и квест Ab ovo! Калининградского зоопарка, и выставка "Добро пожаловать в Антропоцен!" в Пермском краеведческом музее, и блистательный межмузейный проект "Засушенному верить" Биологического музея им. К.А. Тимирязева, где гербарий растений-переселенцев стал свидетельством перемещений людей, сгинувших в ГУЛАГе...

Фото: iStock
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В этом году "Интермузей" двинулся в сторону театра. Свои спектакли в Манеже представят Le Cirque De Charles La Tannes; театральный проект "Открытая сцена"; театр-шапито "Коха и компания"; детский театр "Снарк", "Домик Фанни Белл"; "Творческое объединение 9" и другие. Репертуар - на все возрасты и вкусы, от "Мухи-Цокотухи" до "Страшной мести" Гоголя... Вход свободный. Но театрально-музейное содружество этим не исчерпывается. До 4 июня "Золотая маска" и Фонд Потанина показывают спектакли, созданные музейщиками и режиссерами, сценаристами и актерами. В Музее современного искусства можно увидеть постановку "Уралмаш Gо", придуманную Сергеем Каменским, Полиной Бородиной, Дмитрием Зиминым вместе с Музеем истории Екатеринбурга. В Театре Маяковского (сцена на Сретенке) - спектакль "Пермские боги", поставленный Дмитрием Волкостреловым, Ксенией Перетрухиной и Дмитрием Власиком (совместная работа Пермского Театра-Театра и Пермской художественной галереи). А ансамбль "Практика" и режиссер Юрий Квятковский покажут в Новой Третьяковке музыкальный перформанс "Репин".

Прямая речь

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина:

- Мы привезли шесть спектаклей, сделанных сообща музеями и театрами. Где-то музеи выступали инициаторами, где-то - театры. Но спектакль всегда результат совместной работы. Например, Томский краеведческий музей имени М.Б. Шатилова специально приглашал Михаила Калужского, чтобы он написал пьесу о Чаинском крестьянском восстании - исключительно на документальном музейном материале. Спектакль "Восстание" можно будет увидеть в Музее ГУЛАГа. Театр и музей выходят за привычные рамки, по-новому смотрят на то, что они делают, предлагают аудитории новый опыт переживания. Это одновременно музейная и театральная история.

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