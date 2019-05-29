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29.05.2019 23:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве назвали лучших предпринимателей

Текст: Ангелина Зеленькова

В Государственном Кремлевском дворце мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей предпринимательской премии "Прорыв года" и вручил награду в главной номинации "Гран-при".

Конкурс среди столичных предпринимателей "Прорыв года" состоял из четырех этапов. С 4 марта до 16 апреля проходил прием онлайн-заявок на участие, потом их оценивали эксперты. 21 мая состоялось заседание экспертного совета конкурса, в результате в финал вышел 31 предприниматель. Выбирали не только профессиональные эксперты, но и жители города, отдавшие свои голоса на портале "Активный гражданин".

Лучших выбрали среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями. Кроме того, есть номинации для представителей социально ответственного бизнеса, иностранных предпринимателей, а также для проектов, вернувшихся на рынок после закрытия. Мэр города назвал победителя в главной номинации "Гран-при", им стал Михаил Крапивной, гендиректор компании "Эм Энд Ти Прод".

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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По словам Сергея Собянина, в Москве вести бизнес предпринимателям непросто, они вынуждены рисковать и опасаться конкуренции. "Предпринимателю, создав бизнес, нельзя просто сидеть на месте, это постоянное движение, изменения, конкуренция, тревоги, - отметил Собянин. - Москва очень сложное место для ведения бизнеса. Вместе с большими возможностями, здесь масса конкурентов, а значит и проблем".

Мэр города также вспомнил недавнюю встречу с лучшими школьниками Москвы, победителями Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года. Он задал им вопрос о их профессиональных планах. Ответы детей удивили мэра: они назвали почти все профессии - инженеры, математики, физики, юристы, но никто не сказал, что стремится стать бизнесменом. Мэр пообещал в ближайшее время исправить ситуацию, потому что труд предпринимателей является основой экономики Москвы.

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