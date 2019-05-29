В Москве ограничат продажу алкоголя в День России

12 июня в столице ограничат продажу алкоголя. Ограничение касается мест массового отдыха горожан и народных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Как рассказали "РГ" в департаменте, подобное правило действует в рамках столичного законодательства, согласно которому в праздничные дни, в местах массового пребывания граждан вводится ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. "Такая мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий", - пояснили "РГ" в департаменте.

Напомним, что День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.