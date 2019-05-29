В Москве приставы насчитали 240 "алиментщиков-миллионеров"

Почти 240 злостных столичных алиментщиков должны своим детям свыше миллиона рублей каждый. Об этом сегодня сообщили "РГ" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Среди должников-москвичей насчитывается 239 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - пояснили в ведомстве.

Почти половине всех столичных алиментщиков-неплательщиков включен красный свет на границе. В списках невыездных числятся более 16 тысяч алиментщиков. Кроме того, у 9,6 тысячи алиментщиков заблокированы водительские права, так что садиться за руль, пока не расплатятся с детьми, им нельзя.