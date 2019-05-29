В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача

В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач. По версии следствия, группировка похищала состоятельных людей, а потом вымогала у них деньги.

Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, задержаны пятеро участников группы от 24 до 38 лет. Выяснилось, что ими руководил авторитет Шико, который уже находится в тюрьме по другому делу. Следователи полагают, что именно он поручил подельникам организовать похищение жителя Ногинска и выбить из него деньги.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Рэкетиры потребовали от местного жителя "подарить" им дом и участок в Богородском. В противном случае угрожали убить его сына-предпринимателя. На раздумье дали сутки. Не получив документов на недвижимость, бандиты избили молодого человека и вынесли все ценное из его квартиры: бытовую технику, деньги. Кроме того, они угнали две дорогих иномарки. Потом они две недели удерживали коммерсанта у себя, постоянно вымогая деньги. Пленник вынужден был отдать почти 2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ - "Похищение человека" и "Вымогательство". Во время обыска у подозреваемых изъяли травматический пистолет и ножи. Отрабатывается причастность подследственных к другим подобным преступлениям.