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29.05.2019 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач. По версии следствия, группировка похищала состоятельных людей, а потом вымогала у них деньги.

Фото: iStock
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Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, задержаны пятеро участников группы от 24 до 38 лет. Выяснилось, что ими руководил авторитет Шико, который уже находится в тюрьме по другому делу. Следователи полагают, что именно он поручил подельникам организовать похищение жителя Ногинска и выбить из него деньги.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Рэкетиры потребовали от местного жителя "подарить" им дом и участок в Богородском. В противном случае угрожали убить его сына-предпринимателя. На раздумье дали сутки. Не получив документов на недвижимость, бандиты избили молодого человека и вынесли все ценное из его квартиры: бытовую технику, деньги. Кроме того, они угнали две дорогих иномарки. Потом они две недели удерживали коммерсанта у себя, постоянно вымогая деньги. Пленник вынужден был отдать почти 2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

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Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ - "Похищение человека" и "Вымогательство". Во время обыска у подозреваемых изъяли травматический пистолет и ножи. Отрабатывается причастность подследственных к другим подобным преступлениям.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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