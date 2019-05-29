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01.06.2019 07:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Робинзоны Красной площади

Текст: Михаил Сеславинский (руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям)
Российская газета - Неделя № 115(7873)
Книжный фестиваль "Красная площадь" в этом году станет более масштабным. Он продлится почти неделю и объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей.
Фото: Аркадий Колыбалов Фото: Аркадий Колыбалов
Фото: Аркадий Колыбалов

Самое важное, что на главной площади нашей страны мы увидим целую книжную мини-вселенную, на которой представлены как новинки отечественной литературы, так и бестселлеры. Я особенно горжусь тем, что на Красной площади будет представлена продукция издательств из 52 регионов страны.

Мероприятий традиционно на разных площадках запланировано много, но, конечно, главным событием книжного фестиваля является сама литература. Скажу несколько слов о своих читательских впечатлениях от новинок отечественной литературы. На меня большое впечатление произвел новый роман Евгения Водолазкина "Брисбен". Несмотря на экзотическое название (Брисбен - это город в Австралии, с которым связана судьба и мечта одного из героев романа), это глубоко личностный роман, очень эмоциональный и трепетный. Я не отношу себя к сентиментальным людям, но трудно не сопереживать героям романа. В книге есть один микроскопический эпизод, когда герой в подростковом возрасте перечитывает "Робинзона Крузо". После "Брисбена" я непроизвольно взял томик Даниеля Дефо, перечитал и написал Евгению Водолазкину слова благодарности. Он ответил - оказалось, это одна из любимых книг писателя. С большим интересом я прочитал роман Алексея Иванова "Пищеблок", действие которого разворачивается в пионерлагере. Все, что связано с пионерской жизнью, мне, как автору сборника рассказов "Частное пионерское", близко. И роман Алексея Иванова захватил сюжетными поворотами и фантасмагориями, в которые он погружает своих героев.

Фото: Сергей Михеев
Безопасность "Красной площади" будут обеспечивать заядлые книгочеи

На книжном фестивале особое внимание я хотел бы обратить на площадку "Детская и учебная литература": здесь пройдет традиционная благотворительная акция "Подари ребенку книгу" - сбор книг для шести региональных библиотек в России. Здесь же запланировано более 100 мероприятий для детишек и их родителей.

Признаться, я не знаю всей палитры фестивалей, которые проходят в Европе и Америке, но я не видел нигде фестиваля, который бы длился несколько дней на центральной площади столицы. Как правило, книжные выставки сосредоточены в крупных выставочных центрах. Разве что ярмарка в Гаване, которая проходит в старой крепости, длится около месяца и остается точкой притяжения читателей - но все-таки на окраине города. Так что "Красная площадь" все-таки, несомненно, уникальна.

Инфографика "РГ" по книжному фестивалю "Красная площадь"

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Наталья Соколова
Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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