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29.05.2019 07:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

Текст: Юлия Гарднер

В отношении гендиректора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского" возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Фигурантом дела также стал депутата Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район". Его обвиняют в даче той самой взятки.

На Кубани экс-главу райсуда обвинили во взятке в 500 тысяч рублей

По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору ПАО "ППГХО” 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

"За обеспечение победы при проведении тендера генеральный директор потребовал ежемесячно передавать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выполняя условия негласного договора, с начала 2018 года поставщик ежемесячно передавал руководителю предприятия как лично, так и через посредника требуемую сумму", - говорится в сообщении.

Таким образом, за полтора года гендиректор получил почти восемь миллионов рублей.

Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, следствие готовит документы для их заключения под стражу. На работе и дома у них проведены обыски.

"С учетом особого правового статуса депутата решение о возбуждении в его отношении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексеем Вольным", - уточнили в следкоме.

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