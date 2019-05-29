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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Узнала почерк

Мэр Якутска начала борьбу с "земельной мафией"
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В помещении Главного архитектурно-планировочного учреждения Якутска сотрудники ФСБ провели обыски. Один чиновник задержан. По неофициальной информации, он за взятки вносил изменения в градостроительную документацию.

В начале весны в престижном коттеджном поселке в сосновом бору, где все участки давно застроены, появился новый землевладелец. Он принялся строить забор поперек дороги, ведущей к домам соседей. Возмущенным людям предъявил распоряжение городской администрации о выделении ему земли, датированное аж 1990 годом. Когда этот документ показали мэру города Сардане Авксентьевой, она обнаружила, что подпись под ним подделана. Она хорошо знала этот росчерк, поскольку раньше работала в мэрии в другой должности и лично носила визировать подобные распоряжения человеку, якобы подписавшему документ.

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Стали поднимать архивы. И выяснилось, что кто-то уже в наши дни перепечатывал старые распоряжения на печатной машинке, вписывал туда дополнительные пункты, ставил штампы и подписи, после чего документ обретал вид оригинала. Едва начав проверять архивные фонды, обнаружили пять таких бумаг, судя по которым некоторые граждане лет двадцать назад получили землю в подростковом возрасте. С этими открытиями мэр пошла в правоохранительные органы. "Мы планомерно приводим в соответствие с действующим законодательством ситуацию с выделением земельных участков, а также с выдачей разрешений на строительство. Я неоднократно направляла заявления по этой теме в надзорные органы",- отметила Сардана Авксентьева. Горожане уверены, что в муниципалитете окопалась "земельная мафия", и, судя по всему, с подачи мэра ее начали выкорчевывать.

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