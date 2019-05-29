Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты

В следственном управлении СК по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летней женщины. Ее обвиняют в гибели дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ).

14 марта 2019 года в квартире дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, случился пожар. Умерла четырехлетняя девочка, надышавшаяся угарным газом. Ее мать доставили в больницу.

"Установлено, что причиной возгорания стала непогашенная сигарета, которую обронила на пол хабаровчанка", - говорится на сайте краевого СК.

Женщина признала свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения.