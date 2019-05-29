На прошедшем во Владивостоке V Тихоокеанском туристском форуме (ТТФ) выбрали дальневосточного координатора проекта "Восточное кольцо России". Им вполне закономерно стал Приморский край, который три года назад и выдвинул идею объединить регионы ДФО в единую туристическую сеть.

В этом году участниками мероприятия стали представители стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

К настоящему времени в проекте семь действующих маршрутов: "Восточное ожерелье", "Восточное кольцо", "Пять стихий", "Тигровый бриллиант", "Легенды Тихого океана", "Огненный тигр" и "Праздник вкуса". Разработаны еще 30 межрегиональных, в 29 из которых входит Приморье.

Соглашения о сотрудничестве подписали 12 регионов Дальнего Востока и Сибири. По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, дальнейшая реализация проекта позволит легче и эффективнее развивать их туристические продукты.

- В настоящее время регионы совместно работают над продвижением бренда, - подчеркнул он.

Как заметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сейчас надо "тщательно проанализировать, что интересно гостям, и создать действительно востребованный маршрут".

Точки притяжения

Приморские власти поставили перед собой задачу к 2024 году увеличить количество туристов, прибывающих авиатранспортом, до пяти миллионов человек, то есть практически в два раза.

Между тем уже в прошлом году регион стал одним из лидеров ДФО и России в целом по привлечению российских и иностранных гостей. По словам вице-губернатора Приморья Константина Богданенко, был установлен абсолютный рекорд десятилетия: край посетили 4,5 миллиона человек.

- У Владивостока есть особенность - он азиатский для жителей Европы и части России, и европейский - для жителей Азии. Для них он - та часть Европы, до которой легко доплыть, долететь, доехать, - сказал, выступая на открытии форума, Константин Богданенко.

Традиционно точками притяжения в Приморье являются культурные, спортивные и деловые события. К примеру, фестиваль "Мариинский" ежегодно собирает более 20 тысяч зрителей, треть которых - иностранцы. В этом году в новом формате состоится музыкальный молодежный фестиваль V-ROX, который должен привлечь молодую аудиторию из стран Азии и Европы. И таких площадок становится все больше.

- По итогам четырех первых месяцев 2019 года мы видим, что турпоток растет, увеличиваясь практически в два раза каждый год. Так что перспективы большие, ими только нужно уметь воспользоваться, - отметил замглавы региона.

Так, задача бизнеса - создавать для гостей условия, которые будут соответствовать международному уровню. Качество обслуживания в отелях, ресторанах, общественном транспорте должно быть таким, чтобы туристы хотели вернуться еще. Власти со своей стороны готовы искать новые способы привлечения иностранных гостей.

Пять миллионов за пять лет

Выступая на пленарном заседании форума, губернатор Олег Кожемяко заявил, что администрация края обратится в Рос­туризм с предложением расширить список стран, граждане которых могут получить электронную визу.

- Мы будем просить увеличить срок пребывания по такой визе до 14 дней, что даст возможность посещать не только Приморский край, но и другие регионы Дальнего Востока. Конечно, организация таких туров потребует слаженной работы авиакомпаний, туристических организаций, региональных властей, - сказал он.

Очень важно привлекать новых авиаперевозчиков. С каждым годом их становится все больше. Это позволяет создавать конкурентную среду, снижать стоимость авиабилетов. В 2018 году аэропорт Владивостока принял 2,6 миллиона иностранных путешественников. Увеличить этот показатель планируется в том числе за счет запуска новых воздушных маршрутов. В прошлом году рейсы во Владивосток начали выполнять три авиакомпании из Республики Корея, и турпоток из этой страны вырос в два раза, превысив 220 тысяч человек. Власти региона хотят распространить опыт на Китай и Японию.

К слову, в рамках форума Владивосток показали представителям турфирм и четырех авиакомпаний Китая, а также японской - ANA, планирующей рейсы в дальневосточную столицу.

Олег Кожемяко подчеркнул, что администрация края выступает за введение в аэропорту Владивостока режима "открытого неба". Он позволит увеличить количество перевозок и улучшить логистику. Для этой же цели планируется реконструировать вторую взлетно-посадочную полосу в главной воздушной гавани Приморья.

Спортивный туризм

Между тем туристический потенциал Приморья до конца не раскрыт. Есть очень интересные археологические памятники, древние городища, которые могут быть интересны туристам из Азии. Так, в VII-IX веках на территории края, Корейского полуострова и на северо-востоке Китая находилось Бохайское царство, а позже - государство чжурчжэней.

Кроме того, в регионе будут развивать спортивный туризм.

- Жемчужина края - остров Русский. Его планируем презентовать на V Восточном экономическом форуме как туристско-спортивный центр, который будет привлекать гостей не только из регионов Дальнего Востока, но и из стран АТР. Мы заметили соответствующий интерес благодаря ранее проводившимся в крае спортивным и культурным мероприятиям. Думаю, это очевидный драйвер роста туризма в Приморье и в целом на Дальнем Востоке, - подчеркнул Кожемяко.

На острове у инвесторов появится возможность строить яхт-клубы, гостиницы и другие привлекательные туристические объекты. Для этого будут предусмотрены региональные механизмы поддержки.

Кстати



На форуме жители и гости края в 23-й раз смогли посетить Тихоокеанскую международную туристическую выставку. В этом году на ней было 57 стендов - экспозиции территорий Приморья, регионов Дальнего Востока, стран, желающих развивать сотрудничество в туристической сфере, - Китая, Японии, Республики Корея. Впервые были представлены ЮАР и Тайвань.

Тем временем

Хоровод в лето

В рамках ТТФ состоялся якутский национальный праздник встречи лета Ысыах. На несколько часов набережная Дальневосточного федерального университета на острове Русском превратилась в праздничное тюсюлгэ - пространство, где чествовали высших божеств и благословляли возрождение природы.

По словам заслуженного артиста РФ и Республики Саха (Якутия) Дмитрия Артемьева, проводившего часть праздника, это не просто шоу, а обряд, который непременно должен пройти на лоне природы.

- Это долгожданный праздник - в Якутии больше восьми месяцев зима, и не все ее могут пережить. У нас, якутов, есть три мира - верхний, средний и нижний. Я поклонился девяти духам, живущим в верхнем, поблагодарил за то, что пережили зиму, попросил здоровья, урожайного лета, бодрости духа, но самое главное - мира, - рассказал Артемьев.

Еще одной частью Ысыаха стал традиционный хоровод дружбы - осуохай, который водят исключительно по часовой стрелке. Считается, что те, кто в нем участвует, весь следующий год проведут без тягот и проблем.

Как рассказал министр по внешним связям и делам народов Республики Саха Гаврил Кириллин, праздник во Владивостоке может стать традиционным.