Об инструментах помощи малому и среднему бизнесу края на конференции "Бизнес у моря" рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

В этом году в бюджете Приморья на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) заложили 740 миллионов рублей, большая часть из них - субсидия из федерального бюджета.

- Дополнительные средства направлены на развитие сельского хозяйства, горнорудной промышленности, приобретение оборудования в лизинг. Работает Гарантийный фонд, создана микрокредитная организация, действуют различные налоговые льготы. Начал работу Центр компетенций в социальной сфере, - рассказал во время пленарной сессии Кожемяко.

"Одно окно"

Краевая государственная микрокредитная компания, упомянутая главой региона, будет предоставлять займы приморскому бизнесу на льготных условиях - под 7,75 процента годовых, что равно ставке рефинансирования Центробанка. В этом году организация сможет выдать в общей сложности 390 миллионов рублей.

Создать такую компанию власти Приморья решили, изучив ситуацию на рынке. Не секрет, что коммерческие банки неохотно предоставляют бизнесу небольшие кредиты, а если предприниматель работает меньше года, то шансов получить заем у нее почти нет. Между тем субъектам МСП нужны небольшие суммы на развитие или пополнение оборотных средств.

На конференции презентовали еще один институт, созданный для помощи бизнесу. Это недавно начавший работу Региональный центр инжиниринга (РЦИ), новое структурное подразделение краевого Центра поддержки предпринимательства. Его задача - помогать проведению модернизации и внедрять современные технологии на небольших производствах, работающих в регионе.

Как пояснил директор центра Евгений Никифоров, зачастую у производственных предприятий, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, недостаточно времени на эти задачи.

Региональный центр инжиниринга будет помогать внедрению современные технологий на небольших производствах, работающих в Приморье

- Центр инжиниринга поможет таким компаниям подобрать индивидуальные решения, разработать программу модернизации, которая позволит повысить производительность и экономическую эффективность бизнеса. Более того, РЦИ может предоставить субсидию, - рассказал Никифоров.

В помощь предпринимателям в Приморье открыты уже два центра "Мой бизнес". Первый заработал в минувшем году во Владивостоке, второй открылся в мае в Уссурийске. Здесь в режиме "одного окна" бизнесмены могут узнать обо всех государственных программах и льготах, выбрать подходящие виды поддержки, оформить заявку для их получения.

Как пообещал вице-губернатор края Константин Богданенко, до конца года такие же представительства откроются в Арсеньеве, Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.

Ставка на экспорт

На конференции презентовали также региональную акселерационную программу "Энергия экспорта". Она рассчитанна на предприятия МСП, которые планируют вывести свою продукцию на рынок Китая или расширить там свое присутствие.

Ее участниками уже захотели стать более 30 компаний, но организаторы отберут 15 из них по нескольким критериям: готовности к экспортной деятельности, вовлеченности сотрудников в рабочие процессы и, конечно, востребованности продукта, выпускаемого предприятием, на азиатском рынке.

- Акселератор - это по сути мини-MBA для экспортеров. Однозначно знаний и практических инструментов такого уровня приморские компании получить в своем регионе раньше не могли. Пожалуй, самое главное преимущество для участников заключается в том, что под руководством наставников они за короткий срок смогут вывести свой продукт на рынок Китая, - рассказал Евгений Никифоров.

Программа рассчитана на полгода, менторами выступят 18 экспертов из США, Франции, КНР и России. Особенностям работы на рынках Китая участников программы обучат непосредственно предприниматели из этой страны. В финале экспортеры смогут презентовать свои продукты на бизнес-форуме в Харбине.

Запуск регионального акселератора - одно из ключевых мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Вопрос и ответ

Во время конференции ее участники смогли напрямую обратиться к губернатору Приморья. Их волновало состояние дорог и транспортное сообщение, сельское хозяйство, тарифы, субсидии, экология, лесная промышленность.

В честь Дня российского предпринимательства и за вклад в социально-экономическое развитие Приморья губернатор Олег Кожемяко вручил бизнесменам благодарственные письма. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Так, руководитель одной из находкинских компаний Вячеслав Дудников предложил восстановить морское сообщение между портами Находки и Владивостока. По его мнению, это повысило бы туристическую привлекательность региона, так как дорога бы сразу сократилась с 3,5 до 1,5 часов.

Существовавшее ранее морское сообщение действительно было востребовано, но, чтобы сделать Находку привлекательнее для туристов, нужно искать комплексное решение, в том числе прекратить перевалку угля открытым способом. Сделать это компании должны к 2020 году, отметил глава региона.

Другой предприниматель, приехавший из Лазовского района, задал вопрос о ремонте муниципальных дорог, посетовав, что их аварийное состояние мешает развивать бизнес.

По словам Олега Кожемяко, в этом году планируется отремонтировать более 100 километров дорожного полотна и начать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт других участков, в частности, трассы Лазо - Преображение. Как уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский, сейчас подрядчики работают на двух участках самой проблемной трассы Артем - Находка.

- Работы ведутся на участках с 47-го по 50-й километры и с 83-го по 86-й. Это полноценный ремонт, предусматривающий ликвидацию пучин. Основной же ремонт трассы начнется в июле. Всего в этом году предстоит сделать около 47 километров этой дороги, - сказал Свяченовский.

В администрации Приморья пообещали, что все вопросы, которые предприниматели не успели задать, передадут профильным ведомствам.

К слову, во время конференции состоялась встреча с прокурором, во время которой представители бизнеса получили ответы на волнующие их темы. Часть из них касалась административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг и незаконного привлечения к уголовной ответственности владельцев бизнеса.

Справка

В Приморье работает более 90 тысяч малых и средних предприятий, которые формируют 40 процентов валового регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч жителей края. С января по май текущего года в регионе зарегистрировано 1,5 тысячи новых субъектов МСП.