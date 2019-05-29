Китайские журналисты снимут сюжеты о Приморье для тревел-шоу

Новости

МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве 11:08
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете 11:07
Летом в 12 московских парках откроются читальни 11:00
Путин пообщался с Лукашенко в Казахстане 11:00
Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу" 11:00
В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят" 10:56
Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019 10:50
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача 10:47
Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева 10:45
В Иркутской области под колесами автобуса погиб ребенок 10:42
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС 10:40
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске 10:34
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже 10:25
В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе 10:24
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада 10:22
Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось 10:20
В Красноярском крае разграбили древний курган 10:08
Выгорание на работе официально признано болезнью 10:07
Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты 10:04
Как устроен новый завод кабин КамАЗа 10:03
Упавшего в коллектор в Хабаровске ребенка поместили в реанимацию 09:52
Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу 09:48
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 09:45
Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии 09:44
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1" 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 09:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Китайские журналисты снимут сюжеты о Приморье для тревел-шоу

Текст: Анна Бондаренко

Съемочная группа китайской компании Nanjing Tuniu International Travеl Service Co снимет в Приморье несколько роликов, которые затем покажут жителям Китая в рамках развлекательного шоу-проекта о путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Фото: iStock
В России откроют новые туристические маршруты

Журналисты уже начали работу. В команде с ними - популярная блогер с 5,5-миллионной аудиторией в китайских соцсетях.

Как рассказали в Туристско-информационном центре края, всего будет отснято шесть эпизодов, которые дадут общую информацию о Владивостоке, покажут места для шоппинга, познакомят с архитектурой города, обязательными к посещению местами, расскажут, где можно приобщиться к искусству и вкусно поесть.

Журналисты побывают на самых популярных объектах: видовой площадке "Орлиное Гнездо", Токаревском маяке, Приморской сцене Мариинского театра, Приморском Океанариуме. Отснятый видеоматериал будет использован на китайских ресурсах.

К слову, недавно во время Тихоокеанского туристического форума во Владивостоке побывали блогеры из Республики Корея. Они осмотрели Приморскую сцену Мариинского театра, цирк, Набережную Цесаревича, посетили торговые центры, гостиницы, хостелы, рестораны.

Справка "РГ"

В прошлом году Приморье поставило собственный рекорд, приняв 780 тысяч иностранных туристов. Самым массовым был турпоток из Китая. Оттуда приехали более 420 тысяч человек, причем 365,5 тысячи - исключительно с туристическими целями.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"