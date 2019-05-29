Китайские журналисты снимут сюжеты о Приморье для тревел-шоу

Съемочная группа китайской компании Nanjing Tuniu International Travеl Service Co снимет в Приморье несколько роликов, которые затем покажут жителям Китая в рамках развлекательного шоу-проекта о путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Журналисты уже начали работу. В команде с ними - популярная блогер с 5,5-миллионной аудиторией в китайских соцсетях.

Как рассказали в Туристско-информационном центре края, всего будет отснято шесть эпизодов, которые дадут общую информацию о Владивостоке, покажут места для шоппинга, познакомят с архитектурой города, обязательными к посещению местами, расскажут, где можно приобщиться к искусству и вкусно поесть.

Журналисты побывают на самых популярных объектах: видовой площадке "Орлиное Гнездо", Токаревском маяке, Приморской сцене Мариинского театра, Приморском Океанариуме. Отснятый видеоматериал будет использован на китайских ресурсах.

К слову, недавно во время Тихоокеанского туристического форума во Владивостоке побывали блогеры из Республики Корея. Они осмотрели Приморскую сцену Мариинского театра, цирк, Набережную Цесаревича, посетили торговые центры, гостиницы, хостелы, рестораны.

Справка "РГ"

В прошлом году Приморье поставило собственный рекорд, приняв 780 тысяч иностранных туристов. Самым массовым был турпоток из Китая. Оттуда приехали более 420 тысяч человек, причем 365,5 тысячи - исключительно с туристическими целями.