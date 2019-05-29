Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых"

Автобус с 35 китайскими туристами, которые накануне попал в ДТП в Приморском крае, отправился из Уссурийска в сторону пограничного перехода "Сосновая Падь" в Пограничном. Там их ждет китайский автобус, направленный руководством Суйфэньхэ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Двое пострадавших в аварии и один турист в качестве сопровождающего отправлены на родину на машинах скорой помощи.

"Группу сопровождает заместитель директора департамента туризма Владимир Щур. С таможенной и пограничной службами согласованы вопросы, связанные с максимально быстрым и беспрепятственным прохождением границы туристами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в больнице остается один получивший тяжелые травмы турист, его уже перевели из реанимации в травматологию. С ним находятся еще двое туристов из группы - родственник и коллега.

Напомним, ДТП произошло накануне в Уссурийске, на 665 километре трассы Хабаровск - Владивосток. 57-летний водитель автобуса Кia Granbird не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автобус перевернулся. В результате ДТП погибли два человека, еще 19 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.