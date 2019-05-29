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29.05.2019 09:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке родители отсудили у врачей 4,5 млн рублей за гибель дочери

Текст: Дина Непомнящая

Компенсацию морального вреда в сумме 4,5 миллиона рублей отсудили у медицинских организаций жители города Елизово за смерть своей дочери.

"У супружеской пары, имеющей двух несовершеннолетних детей, в апреле 2014 года родился третий долгожданный ребенок - дочь. В ноябре на приеме у врача-невролога девочке выписан препарат, который вызвал допустимые побочные явления. Через несколько дней, 25 ноября, рвота повторилась несколько раз, и мама вызвала "скорую", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

На Ставрополье СК проверит вину врачей в гибели ребенка

Приехавшие на вызов врачи сделали ребенку укол и отправили в инфекционное отделение Елизовской районной больницы. Там медики также провели с ребенком ряд манипуляций, а после перевели в реанимационное отделение. На следующий день маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую детскую больницу. К вечеру девочка впала в кому, а спустя пол года, 23 мая 2015 года, скончалась.

Как выяснилось позже, медики допустили в лечении ребенка массу ошибок. Врачи "скорой", а позже и Елизовской районной больницы сделали семимесячной малышке инъекции препарата, который запрещен для детей до двух лет. В лечении девочки в краевой больнице были допущены диагностические и тактические ошибки.

Доказывать свою правоту родителям девочки пришлось в нескольких судебных заседаниях. Решением Елизовского районного суда от 8 ноября 2018 года их иск удовлетворили. Ответчики пытались обжаловать решение, но Камчатский краевой суд отклонил апелляцию и оставил решение коллег без изменений.

Помимо компенсации морального вреда с медицинских организаций взысканы расходы на погребение девочки. Поскольку учреждения не имеют возможности выплатить эти деньги, субсидиарную ответственность возложили на Министерство здравоохранения Камчатского края.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Халатность врачей
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