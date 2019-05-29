На Камчатке родители отсудили у врачей 4,5 млн рублей за гибель дочери

Компенсацию морального вреда в сумме 4,5 миллиона рублей отсудили у медицинских организаций жители города Елизово за смерть своей дочери.

"У супружеской пары, имеющей двух несовершеннолетних детей, в апреле 2014 года родился третий долгожданный ребенок - дочь. В ноябре на приеме у врача-невролога девочке выписан препарат, который вызвал допустимые побочные явления. Через несколько дней, 25 ноября, рвота повторилась несколько раз, и мама вызвала "скорую", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Приехавшие на вызов врачи сделали ребенку укол и отправили в инфекционное отделение Елизовской районной больницы. Там медики также провели с ребенком ряд манипуляций, а после перевели в реанимационное отделение. На следующий день маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую детскую больницу. К вечеру девочка впала в кому, а спустя пол года, 23 мая 2015 года, скончалась.

Как выяснилось позже, медики допустили в лечении ребенка массу ошибок. Врачи "скорой", а позже и Елизовской районной больницы сделали семимесячной малышке инъекции препарата, который запрещен для детей до двух лет. В лечении девочки в краевой больнице были допущены диагностические и тактические ошибки.

Доказывать свою правоту родителям девочки пришлось в нескольких судебных заседаниях. Решением Елизовского районного суда от 8 ноября 2018 года их иск удовлетворили. Ответчики пытались обжаловать решение, но Камчатский краевой суд отклонил апелляцию и оставил решение коллег без изменений.

Помимо компенсации морального вреда с медицинских организаций взысканы расходы на погребение девочки. Поскольку учреждения не имеют возможности выплатить эти деньги, субсидиарную ответственность возложили на Министерство здравоохранения Камчатского края.