В Биробиджане выпала полуторамесячная норма осадков

Затяжные дожди прошли 27 и 28 мая в Еврейской автономной области. За два дня в регионе выпало от 60 до 90 миллиметров осадков. Больше всего досталось Биробиджану, где ливни успели выполнить полуторамесячную норму в 93 миллиметра.

"Самые интенсивные осадки прошли в ночь на вторник. Сейчас дождь стихает, однако такая погода с дождями разной интенсивности продержится до конца недели", - рассказали РИА Новости в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии.

Водостоки областной столицы с такой нагрузкой не справились. На нескольких улицах воду пришлось откачивать специалистам дорожно-коммунальных предприятий. В мэрии города объяснили, что это участки, наиболее загруженные транспортом. Продолжать на них откачку воды планируют до окончания циклона.

Дождевые реки разлились также во дворах жилых домов.