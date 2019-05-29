В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой

Доследственную проверку проводят сотрудники СУ СК РФ по Бурятии по факту гибели маленькой девочки. 27 мая ее тело обнаружено в летней кухне одного из домов на территории села Ангыр.

По предварительном данным, мать, воспитывавшая двоих детей, решила выйти с ними погулять. Пока одевала восьмимесячного сына, выпустила из виду дочь.

"Когда женщина зашла в помещение летней кухни, то увидела девочку внутри пластикового бака, наполненного питьевой водой. На дне бака лежала банка из-под мыльных пузырей", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.

Вероятно, уронив игрушку в емкость, ребенок попытался достать ее, но упал в воду и захлебнулся. Мать пыталась привести малышку в чувство, затем подоспел фельдшер, но спасти ее не удалось.

Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.