В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра

В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом. Об этом господин Афанасьев сообщил РИА Новости. По его словам, поводом стало выступление Харлампьева на предновогоднем состязании местного КВН.

Тогда со сцены прозвучала шутка, в которой был использован образ мэра. В частности, Харлампьев предстал перед зрителями в костюме и маске с фото Афанасьева. Артист сказал, что чиновник посещает гадалок и делает селфи.

Мэр шутку не оценил: он подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал взыскать с шутника компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

"Согласно федеральному законодательству, нельзя без согласия человека использовать его имя и фотографию. В моем случае директор детдома выставил меня и мою работу в неприглядном свете", - заявил Афанасьев.

В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик обязался публично извиниться за неудачную шутку. Ради этого 24 мая было организовано специальное мероприятие. Видео с извинением быстро набрало популярность в соцсетях.